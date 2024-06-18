Обвиняемым в убийстве героя ДНР «Моторолы» запросили пожизненное заключение

Прокурор потребовал сроки от 24 лет до пожизненного лишения свободы для обвиняемых в убийстве командира батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена Павлова, известного как «Моторола», и первого главы ДНР Александра Захарченко.
«Прокурор потребовал дать обвиняемым срок от 24 лет до пожизненного лишения свободы», — сообщает РБК. По версии следствия, главный обвиняемый — Александр Погорелов, которому запрошен пожизненный срок, вместе со своим сообщником Александром Тимошенко (для которого обвинение требует 24 года заключения) в июне 2016 года договорились выступить исполнителями убийства Павлова. Для этого они привлекли третьего фигуранта — Василия Чурилова, следившего за «Моторолой».
Обвиняемые свою вину не признают. Они утверждают, что не проходили вербовку и не совершали противоправных действий на территории России. Погорелов не стал комментировать предъявленные ему обвинения.
«Моторола» был убит в 2016 году в результате взрыва в его доме. Президент России Владимир Путин наградил его орденом за мужество и самоотверженность. Это было не первое покушение на командира ополчения ДНР. Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году.
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