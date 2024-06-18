Челябинские аудиторы заходят с проверкой в Брединский район

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят расходование 1,25 миллиарда рублей в Брединском районе на юге региона. Об этом 19 июня сообщили в официальном telegram-канале КСП.
«Приступили к контрольному мероприятию в Брединском муниципальном районе. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,25 млрд рублей», — сообщили в КСП.
Рабочая группа Контрольно-счетной палаты проверит годовую отчетность об исполнении бюджета Брединского района, а также отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Помимо соответствия расходов целям бюджетных назначений аудиторы проверят соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. В КСП добавили, что проверка предусмотрена планом работы ведомства.
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