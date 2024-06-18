18 июня 2024

Челябинские аудиторы заходят с проверкой в Брединский район

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-счетная палата проверит расходование 1,25 миллиарда рублей
Контрольно-счетная палата проверит расходование 1,25 миллиарда рублей Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят расходование 1,25 миллиарда рублей в Брединском районе на юге региона. Об этом 19 июня сообщили в официальном telegram-канале КСП.

«Приступили к контрольному мероприятию в Брединском муниципальном районе. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,25 млрд рублей», — сообщили в КСП.

Рабочая группа Контрольно-счетной палаты проверит годовую отчетность об исполнении бюджета Брединского района, а также отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Помимо соответствия расходов целям бюджетных назначений аудиторы проверят соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. В КСП добавили, что проверка предусмотрена планом работы ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят расходование 1,25 миллиарда рублей в Брединском районе на юге региона. Об этом 19 июня сообщили в официальном telegram-канале КСП. «Приступили к контрольному мероприятию в Брединском муниципальном районе. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,25 млрд рублей», — сообщили в КСП. Рабочая группа Контрольно-счетной палаты проверит годовую отчетность об исполнении бюджета Брединского района, а также отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Помимо соответствия расходов целям бюджетных назначений аудиторы проверят соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства. В КСП добавили, что проверка предусмотрена планом работы ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...