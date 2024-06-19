В Перми изменят движение автобусов из-за перекрытия улицы Борчанинова

В Перми пять автобусных маршрутов будут объезжать улицу Борчанинова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы будут объезжать улицу Борчанинова по выходным
Автобусы будут объезжать улицу Борчанинова по выходным Фото:

В Перми пять автобусных маршрутов пустят в объезд участка улицы Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Это связано с ремонтом трамвайных путей на этом участке, сообщили департаменте транспорта администрации Перми.

«С 22 июня до конца июля по выходным дням будет изменена схема движения маршрутов из-за ремонта трамвайной линии на улице Борчанинова. Изменения коснутся автобусов №15, 20, 72, 7т и 10т», — сказано в сообщении.

Уточняется, что транспорт будет следовать по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловская. При этом все остановки будут сохранены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пять автобусных маршрутов пустят в объезд участка улицы Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Это связано с ремонтом трамвайных путей на этом участке, сообщили департаменте транспорта администрации Перми. «С 22 июня до конца июля по выходным дням будет изменена схема движения маршрутов из-за ремонта трамвайной линии на улице Борчанинова. Изменения коснутся автобусов №15, 20, 72, 7т и 10т», — сказано в сообщении. Уточняется, что транспорт будет следовать по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловская. При этом все остановки будут сохранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...