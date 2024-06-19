В Перми изменят движение автобусов из-за перекрытия улицы Борчанинова

Автобусы будут объезжать улицу Борчанинова по выходным
В Перми пять автобусных маршрутов пустят в объезд участка улицы Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Это связано с ремонтом трамвайных путей на этом участке, сообщили департаменте транспорта администрации Перми.
«С 22 июня до конца июля по выходным дням будет изменена схема движения маршрутов из-за ремонта трамвайной линии на улице Борчанинова. Изменения коснутся автобусов №15, 20, 72, 7т и 10т», — сказано в сообщении.
Уточняется, что транспорт будет следовать по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловская. При этом все остановки будут сохранены.
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