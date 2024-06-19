Арт-объект был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 года
В Перми рабочие приступили к сносу арт-объекта художника Николая Полисского «Пермские ворота». Букву «П», выполненную из нескольких сотен бревен, ломают с помощью экскаватора.
«К „Пермским воротам“ приехал экскаватор, начали снос», — пишет 59.RU. О желании выкупить арт-объект и перевезти его в Апатиты ранее заявил телеведущий Андрей Малахов.
Решение демонтировать арт-объект ввиду его высокой степени износа приняли краевые власти. Сейчас в районе площади Гайдара, где находится деревянная «П», идет строительство транспортной развязки.
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