В Перми начался снос арт-объекта «Пермские ворота». Видео

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Арт-объект был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 года
Арт-объект был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 года Фото:

В Перми рабочие приступили к сносу арт-объекта художника Николая Полисского «Пермские ворота». Букву «П», выполненную из нескольких сотен бревен, ломают с помощью экскаватора.

«К „Пермским воротам“ приехал экскаватор, начали снос», — пишет 59.RU. О желании выкупить арт-объект и перевезти его в Апатиты ранее заявил телеведущий Андрей Малахов.

Решение демонтировать арт-объект ввиду его высокой степени износа приняли краевые власти. Сейчас в районе площади Гайдара, где находится деревянная «П», идет строительство транспортной развязки.

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В Перми рабочие приступили к сносу арт-объекта художника Николая Полисского «Пермские ворота». Букву «П», выполненную из нескольких сотен бревен, ломают с помощью экскаватора. «К „Пермским воротам“ приехал экскаватор, начали снос», — пишет 59.RU. О желании выкупить арт-объект и перевезти его в Апатиты ранее заявил телеведущий Андрей Малахов. Решение демонтировать арт-объект ввиду его высокой степени износа приняли краевые власти. Сейчас в районе площади Гайдара, где находится деревянная «П», идет строительство транспортной развязки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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