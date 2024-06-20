В Москве закрыли парки из-за угрозы смерчей

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Открытие «Российской Креативной Недели" в Парке Горького. Москва, парк горького
В Москве временно закрыты парки из-за непогоды (архивное фото) Фото:

Московские парки временно закрыты из-за непогоды. Сообщается о потенциальной угрозе появления смерчей. Также прогнозируют сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Столичные парки культуры и отдыха временно закрыты из-за непогоды и угрозе смерчей», — передает агентство. На днях также сообщалось о сильных ливнях в столице.

Кроме того, МЧС информировало о выпадении крупных осадков в ряде регионов. Также поступали предупреждения о сильном ветре, например, в ХМАО и Свердловской области.

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Московские парки временно закрыты из-за непогоды. Сообщается о потенциальной угрозе появления смерчей. Также прогнозируют сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости. «Столичные парки культуры и отдыха временно закрыты из-за непогоды и угрозе смерчей», — передает агентство. На днях также сообщалось о сильных ливнях в столице. Кроме того, МЧС информировало о выпадении крупных осадков в ряде регионов. Также поступали предупреждения о сильном ветре, например, в ХМАО и Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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