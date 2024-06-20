В Москве закрыли парки из-за угрозы смерчей

В Москве временно закрыты парки из-за непогоды (архивное фото)
Московские парки временно закрыты из-за непогоды. Сообщается о потенциальной угрозе появления смерчей. Также прогнозируют сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости.
«Столичные парки культуры и отдыха временно закрыты из-за непогоды и угрозе смерчей», — передает агентство. На днях также сообщалось о сильных ливнях в столице.
Кроме того, МЧС информировало о выпадении крупных осадков в ряде регионов. Также поступали предупреждения о сильном ветре, например, в ХМАО и Свердловской области.
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