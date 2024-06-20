Природа Погода В Москве закрыли парки из-за угрозы смерчей 20 июня 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + В Москве временно закрыты парки из-за непогоды (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московские парки временно закрыты из-за непогоды. Сообщается о потенциальной угрозе появления смерчей. Также прогнозируют сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости. «Столичные парки культуры и отдыха временно закрыты из-за непогоды и угрозе смерчей», — передает агентство. На днях также сообщалось о сильных ливнях в столице. Кроме того, МЧС информировало о выпадении крупных осадков в ряде регионов. Также поступали предупреждения о сильном ветре, например, в ХМАО и Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Московские парки временно закрыты из-за непогоды. Сообщается о потенциальной угрозе появления смерчей. Также прогнозируют сильные ливни. Об этом сообщает РИА Новости. «Столичные парки культуры и отдыха временно закрыты из-за непогоды и угрозе смерчей», — передает агентство. На днях также сообщалось о сильных ливнях в столице. Кроме того, МЧС информировало о выпадении крупных осадков в ряде регионов. Также поступали предупреждения о сильном ветре, например, в ХМАО и Свердловской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям