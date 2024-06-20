Стало известно о грядущей замене Зеленского

СВР: Запад будет готов сменить Зеленского на Залужного после успехов ВС РФ

20 июня 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского вскоре могут сменить на Валерия Залужного, уверены в СВР Фото: Официальный сайт президента Украины После того как российские военные закрепят успехи на фронте спецоперации на Украине, Запад будет готов сменить украинского лидера в стране. Вместо Владимира Зеленского на месте главы страны видят бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. С таким прогнозом выступили в Службе внешней разведки России. «Запад готовится пожертвовать Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя. <…> Наиболее подходящим кандидатом на смену в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Уже сейчас легитимность Зеленского полностью зависит от стран Запада, подытожили в СВР. Официально Владимир Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая, согласно Конституции Украины. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, однако они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Российский президент Владимир Путин отмечал нелегитимность украинского главы. В связи с этим все решения, которые тот будет подписывать, не будут иметь юридической силы. До этого на Западе неоднократно писали о том, что главным кандидатом на пост президента Украины видят именно Валерия Залужного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как российские военные закрепят успехи на фронте спецоперации на Украине, Запад будет готов сменить украинского лидера в стране. Вместо Владимира Зеленского на месте главы страны видят бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. С таким прогнозом выступили в Службе внешней разведки России. «Запад готовится пожертвовать Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя. <…> Наиболее подходящим кандидатом на смену в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Уже сейчас легитимность Зеленского полностью зависит от стран Запада, подытожили в СВР. Официально Владимир Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая, согласно Конституции Украины. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, однако они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Российский президент Владимир Путин отмечал нелегитимность украинского главы. В связи с этим все решения, которые тот будет подписывать, не будут иметь юридической силы. До этого на Западе неоднократно писали о том, что главным кандидатом на пост президента Украины видят именно Валерия Залужного.