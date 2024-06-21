Задержан врио министра транспорта Самарской области

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Депутат Хинштейн заявил о неком преступном картеле в Самарской области
Депутат Хинштейн заявил о неком преступном картеле в Самарской области Фото:

В Самарской области задержан временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорого региона Иван Пивкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», — написал депутат. У чиновника проходят обыски в квартире по подозрению в превышении полномочий. 

Как указан Хинштейн, в регионе существует коррупционный картель, когда «все торги на ремонты и строительство дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков». За это, как пишет депутат Госдумы, подрядчики должны были перечислять «взносы» в различные фонды. Точной суммы ущерба Хинштейн не указал, но заявил, что речь идет о миллиардах. 

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В Самарской области задержан временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорого региона Иван Пивкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», — написал депутат. У чиновника проходят обыски в квартире по подозрению в превышении полномочий.  Как указан Хинштейн, в регионе существует коррупционный картель, когда «все торги на ремонты и строительство дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков». За это, как пишет депутат Госдумы, подрядчики должны были перечислять «взносы» в различные фонды. Точной суммы ущерба Хинштейн не указал, но заявил, что речь идет о миллиардах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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