Задержан врио министра транспорта Самарской области

В Самарской области задержан временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорого региона Иван Пивкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», — написал депутат. У чиновника проходят обыски в квартире по подозрению в превышении полномочий.
Как указан Хинштейн, в регионе существует коррупционный картель, когда «все торги на ремонты и строительство дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков». За это, как пишет депутат Госдумы, подрядчики должны были перечислять «взносы» в различные фонды. Точной суммы ущерба Хинштейн не указал, но заявил, что речь идет о миллиардах.
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