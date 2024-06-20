Врачи заявили об уникальном событии в роддоме ХМАО

В один день в Ханты-Мансийске родились две двойни и первая в 2024 тройня (архивное фото)
В Ханты-Мансийске в один день родились две двойни и первая в 2024 году тройня. О редком событии сообщил окружной департамент здравоохранения.
«В больнице окружного центра случилось уникальное событие. В один день родились две двойни и одна тройня. Счастливыми многодетными родителями в этот раз стала семья из Югорска», — говорится в telegram-канале депздрава.
Тройняшки родились весом от 1,9 до 2,4 килограммов. Детей назвали Мая, Мия и Марк.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родился другой ребенок, который поразил врачей. Его вес оказался более пяти килограммов.
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