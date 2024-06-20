20 июня 2024

Врачи заявили об уникальном событии в роддоме ХМАО

Депздрав ХМАО: в Ханты-Мансийске родились в один день две двойни и тройня
© Служба новостей «URA.RU»
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В один день в Ханты-Мансийске родились две двойни и первая в 2024 тройня (архивное фото)
В один день в Ханты-Мансийске родились две двойни и первая в 2024 тройня (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске в один день родились две двойни и первая в 2024 году тройня. О редком событии сообщил окружной департамент здравоохранения.

«В больнице окружного центра случилось уникальное событие. В один день родились две двойни и одна тройня. Счастливыми многодетными родителями в этот раз стала семья из Югорска», — говорится в telegram-канале депздрава.

Тройняшки родились весом от 1,9 до 2,4 килограммов. Детей назвали Мая, Мия и Марк.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родился другой ребенок, который поразил врачей. Его вес оказался более пяти килограммов.

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В Ханты-Мансийске в один день родились две двойни и первая в 2024 году тройня. О редком событии сообщил окружной департамент здравоохранения. «В больнице окружного центра случилось уникальное событие. В один день родились две двойни и одна тройня. Счастливыми многодетными родителями в этот раз стала семья из Югорска», — говорится в telegram-канале депздрава. Тройняшки родились весом от 1,9 до 2,4 килограммов. Детей назвали Мая, Мия и Марк. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родился другой ребенок, который поразил врачей. Его вес оказался более пяти килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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