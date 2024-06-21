Челябинец, исчезнувший при загадочных обстоятельствах после ДТП, найден живым

Пропавшего при загадочных обстоятельствах после ДТП с фурой челябинца Артема Дергалева нашли возле трассы М-5 «Урал». Об этом 21 июня сообщили региональные СМИ.
«Слава богу, живой. После ДТП ноги все исцарапанные, в синяках, рука повреждена. У негобыло что-то вроде мании преследования. Его видел очевидец, хотел развернуться, но Артем убежал в лес. Я пока не знаю, как Артем вышел, вроде как сам, к какому-то кафе. Устал, наверное, бегать», — цитирует сестру пропавшего водителя издание «74.ру»
Дергалев пропал после ДТП с фурой в районе Сатки 18 июня. По данным очевидцев, мужчина ушел в лес без обуви, перевязав своей футболкой раны. Машина была найдена разбитой, водителя в ней не оказалось.
По словам сестры, сейчас Дергалев в саткинской больнице. Ему предстоит лечение, в том числе в психологическом плане.
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