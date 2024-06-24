У жителя челябинского села принудительно изымают земельные участки

В поселке Глазункова Уйского района Челябинской области у фермера могут забрать десять земельных участков из-за отсутствия ухода за ними. Решение примет Уйский райсуд, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«По материалам Россельхознадзора запланировано изъятие десяти неиспользуемых участков. Уйский райсуд примет решение по участкам общей площадью 58,3 га, расположенных недалеко от поселка Глазуновка. Предписание об устранении нарушений собственнику было выдано еще в октябре 2023 года», — уточнили в надзорном ведомстве.
В ноябре 2023 года мужчину признали виновным по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (Неиспользование участка из земель сельскохозяйственного назначения) и назначили предупреждение. В декабре фермер так и не выполнил требования из-за чего возбудили новое дело по части 25 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение предписания об устранении нарушения). Он был признан виновным, а ведомство передало информацию в минсельхоз региона с просьбой изъять земли. В апреле 2024 года материалы были направлены в суд.
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