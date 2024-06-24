24 июня 2024

Жители Кировского района Екатеринбурга остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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В течении часа специалисты восстановили электричество
В течении часа специалисты восстановили электричество Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга утром 25 июня у жильцов отключили электроснабжение из-за технических нарушений. Всего было обесточено не более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал», отметив, что специалисты уже восстановили электричество.

«Сегодня в 10:17 произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ, в результате частично было ограничено электроснабжение жителей Кировского района. В частотности в квадрате улиц Сыромолотова — Сиреневый бульвар — ул. Рассветная — Сибирский тракт», — пояснили в «Россетях».

Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место, где произошли неполадки. «Электроснабжение жителей специалисты восстановили в 11:36. Было обесточено не более 20 домов», — отметили энергетики.

Ранее жильцы нескольких высоток на Уктусе остались без света из-за аварии во время работ. Как оказалось, эскалатор повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции.

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В Кировском районе Екатеринбурга утром 25 июня у жильцов отключили электроснабжение из-за технических нарушений. Всего было обесточено не более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал», отметив, что специалисты уже восстановили электричество. «Сегодня в 10:17 произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ, в результате частично было ограничено электроснабжение жителей Кировского района. В частотности в квадрате улиц Сыромолотова — Сиреневый бульвар — ул. Рассветная — Сибирский тракт», — пояснили в «Россетях». Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место, где произошли неполадки. «Электроснабжение жителей специалисты восстановили в 11:36. Было обесточено не более 20 домов», — отметили энергетики. Ранее жильцы нескольких высоток на Уктусе остались без света из-за аварии во время работ. Как оказалось, эскалатор повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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