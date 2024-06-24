Жители Кировского района Екатеринбурга остались без света

В Кировском районе Екатеринбурга утром 25 июня у жильцов отключили электроснабжение из-за технических нарушений. Всего было обесточено не более 20 домов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал», отметив, что специалисты уже восстановили электричество.
«Сегодня в 10:17 произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ, в результате частично было ограничено электроснабжение жителей Кировского района. В частотности в квадрате улиц Сыромолотова — Сиреневый бульвар — ул. Рассветная — Сибирский тракт», — пояснили в «Россетях».
Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место, где произошли неполадки. «Электроснабжение жителей специалисты восстановили в 11:36. Было обесточено не более 20 домов», — отметили энергетики.
Ранее жильцы нескольких высоток на Уктусе остались без света из-за аварии во время работ. Как оказалось, эскалатор повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции.
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