26 июня 2024

В Сосновском районе под Челябинском построят школу на 600 мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Строить школу в Сосновском районе будет ООО "ДСК"
Строить школу в Сосновском районе будет ООО "ДСК" Фото:

В Сосновском районе Челябинской области построят школу на 600 мест. Проект был одобрен 26 июня центром негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщается на сайте госреестра.

«В Сосновском районе под Челябинском в деревне Казанцево построят школу на 600 мест. Положительное заключение было выдано негосударственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий. Строить социально-значимый объект будет компания ООО „ДСК“», — сообщили в госреестре.

Сосновский район является самой густонаселенной территорией региона. На сегодняшний день на территории зарегистрировано более 75 тысяч жителей, из них более 18 тысяч — дети. В районе насчитывается 53 образовательных учреждения, включая детские сады. На данный момент в Сосновском районе самый высокий спрос на школы можно заметить в поселке «Западный». Там появятся две школы в поселке «Привилегия» и в поселке «Белый Хутор».

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В Сосновском районе Челябинской области построят школу на 600 мест. Проект был одобрен 26 июня центром негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщается на сайте госреестра. «В Сосновском районе под Челябинском в деревне Казанцево построят школу на 600 мест. Положительное заключение было выдано негосударственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий. Строить социально-значимый объект будет компания ООО „ДСК“», — сообщили в госреестре. Сосновский район является самой густонаселенной территорией региона. На сегодняшний день на территории зарегистрировано более 75 тысяч жителей, из них более 18 тысяч — дети. В районе насчитывается 53 образовательных учреждения, включая детские сады. На данный момент в Сосновском районе самый высокий спрос на школы можно заметить в поселке «Западный». Там появятся две школы в поселке «Привилегия» и в поселке «Белый Хутор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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