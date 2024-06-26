В Сосновском районе под Челябинском построят школу на 600 мест

В Сосновском районе Челябинской области построят школу на 600 мест. Проект был одобрен 26 июня центром негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщается на сайте госреестра.
«В Сосновском районе под Челябинском в деревне Казанцево построят школу на 600 мест. Положительное заключение было выдано негосударственной экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий. Строить социально-значимый объект будет компания ООО „ДСК“», — сообщили в госреестре.
Сосновский район является самой густонаселенной территорией региона. На сегодняшний день на территории зарегистрировано более 75 тысяч жителей, из них более 18 тысяч — дети. В районе насчитывается 53 образовательных учреждения, включая детские сады. На данный момент в Сосновском районе самый высокий спрос на школы можно заметить в поселке «Западный». Там появятся две школы в поселке «Привилегия» и в поселке «Белый Хутор».
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