На трассе между Челябинском и Екатеринбургом ливень с ветром сносит машины. Видео

27 июня 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

В районе поселка Кунашак ветер начал сносить машины с дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На челябинском отрезке трассы М5 в сторону Екатеринбурга 27 июня сильный ветер с ливнем начал сносить автомобили с дороги. Видео записал водитель в районе села Кунашак. «Просто жесть, машину сдувает», — говорит на видео водитель. На записи заметно, что многие водители решили переждать непогоду на обочине, обозначив свое местонахождение аварийной сигнализацией. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе продолжаются сильные дожди и грозы с порывами ветра. На 28—29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Потепление до 27 градусов синоптики обещали лишь к 3 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На челябинском отрезке трассы М5 в сторону Екатеринбурга 27 июня сильный ветер с ливнем начал сносить автомобили с дороги. Видео записал водитель в районе села Кунашак. «Просто жесть, машину сдувает», — говорит на видео водитель. На записи заметно, что многие водители решили переждать непогоду на обочине, обозначив свое местонахождение аварийной сигнализацией. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе продолжаются сильные дожди и грозы с порывами ветра. На 28—29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Потепление до 27 градусов синоптики обещали лишь к 3 июля.