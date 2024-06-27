На трассе между Челябинском и Екатеринбургом ливень с ветром сносит машины. Видео

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
В районе поселка Кунашак ветер начал сносить машины с дороги Фото:

На челябинском отрезке трассы М5 в сторону Екатеринбурга 27 июня сильный ветер с ливнем начал сносить автомобили с дороги. Видео записал водитель в районе села Кунашак.

«Просто жесть, машину сдувает», — говорит на видео водитель. На записи заметно, что многие водители решили переждать непогоду на обочине, обозначив свое местонахождение аварийной сигнализацией.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе продолжаются сильные дожди и грозы с порывами ветра. На 28—29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Потепление до 27 градусов синоптики обещали лишь к 3 июля.

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На челябинском отрезке трассы М5 в сторону Екатеринбурга 27 июня сильный ветер с ливнем начал сносить автомобили с дороги. Видео записал водитель в районе села Кунашак. «Просто жесть, машину сдувает», — говорит на видео водитель. На записи заметно, что многие водители решили переждать непогоду на обочине, обозначив свое местонахождение аварийной сигнализацией. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе продолжаются сильные дожди и грозы с порывами ветра. На 28—29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Потепление до 27 градусов синоптики обещали лишь к 3 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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