На челябинском отрезке трассы М5 в сторону Екатеринбурга 27 июня сильный ветер с ливнем начал сносить автомобили с дороги. Видео записал водитель в районе села Кунашак.
«Просто жесть, машину сдувает», — говорит на видео водитель. На записи заметно, что многие водители решили переждать непогоду на обочине, обозначив свое местонахождение аварийной сигнализацией.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе продолжаются сильные дожди и грозы с порывами ветра. На 28—29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Потепление до 27 градусов синоптики обещали лишь к 3 июля.
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