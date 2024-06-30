Экс-чиновник правительства ХМАО попал под санкции ЕС, Собянин сделает подарок Когалыму: главное за неделю

Экс-вице-губернатор ХМАО — директор окружного департамента экономического развития Николай Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза, а мэр Москвы Сергей Собянин выделит деньги на реконструкцию сквера в Когалыме. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 24 по 30 июня в своем материале.
Экс-губернатор ХМАО стала «Почетным гражданином Югры»
В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение экс-губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Ранее эту идею уже обсудили на комиссии по регламенту, депутатской деятельности и этике. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались.
Предложение о награждении в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук. Звание почетного гражданина предполагает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей.
Главный дорожник ХМАО переходит на работу к Турчаку
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников переходит на работу в правительство Республики Алтай. Такое предложение ему последовало после того, как пост врио губернатора Алтая занял Андрей Турчак. Там Черников займет пост заместителя председателя республиканского правительства.
Экс-вице-губернатор ХМАО попал под санкции ЕС
Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза. Дело в том, что он переехал в Москву и стал соучредителем строительной компании «Р-Строй» после отставки из правительства в 2022 году. В его распоряжении находятся 50% акций предприятия. Активы организации оцениваются в миллиард рублей.
Собянин сделает подарок Когалыму
Мэрия Москвы перечислит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев в Когалыме. Это стало возможным после просьбы главы города Николая Пальчикова к почетному жителю Когалыма, бывшему мэру города и главе Москвы Сергею Собянину. Такая сумма станет подарком к 50-летию города и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Чекин не признал свою вину перед судом
Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных из-за нарушения его прав. По словам Чекина, суд не принял во внимание ряд документов, свидетельствующих о его невиновности, не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого, а также он заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей. Оглашение приговора состоится 3 июля.
Мэром Радужного стал Сергей Жестовский
В Радужном избран новый глава города — Сергей Жестовский, который ранее был первыми вице-мэром. Прежняя градоначальница Наталья Гулина в мае ушла на повышение в окружное правительство и заняла позицию главы департамента внутренней политики ХМАО.
В ТЦ ХМАО ребенка задавил грузовой лифт
В торговом центре Урая ребенка задавил грузовой лифт. Мальчик попытался запрыгнуть на него через открытые двери, но его зажало платформой. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия сотрудников, которые оставили двери лифта открытыми, и лиц, отвечающих за безопасность ТЦ.
В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка
Власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций.
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