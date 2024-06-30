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Экс-чиновник правительства ХМАО попал под санкции ЕС, Собянин сделает подарок Когалыму: главное за неделю

Собянин подарит Когалыму 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера
© Служба новостей «URA.RU»
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Собянин является почетным жителем Когалыма
Собянин является почетным жителем Когалыма Фото:

Экс-вице-губернатор ХМАО — директор окружного департамента экономического развития Николай Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза, а мэр Москвы Сергей Собянин выделит деньги на реконструкцию сквера в Когалыме. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 24 по 30 июня в своем материале.

Экс-губернатор ХМАО стала «Почетным гражданином Югры»

В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение экс-губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Ранее эту идею уже обсудили на комиссии по регламенту, депутатской деятельности и этике. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались.

Предложение о награждении в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук. Звание почетного гражданина предполагает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей.

Главный дорожник ХМАО переходит на работу к Турчаку

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников переходит на работу в правительство Республики Алтай. Такое предложение ему последовало после того, как пост врио губернатора Алтая занял Андрей Турчак. Там Черников займет пост заместителя председателя республиканского правительства.

Экс-вице-губернатор ХМАО попал под санкции ЕС

Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза. Дело в том, что он переехал в Москву и стал соучредителем строительной компании «Р-Строй» после отставки из правительства в 2022 году. В его распоряжении находятся 50% акций предприятия. Активы организации оцениваются в миллиард рублей.

Собянин сделает подарок Когалыму

Мэрия Москвы перечислит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев в Когалыме. Это стало возможным после просьбы главы города Николая Пальчикова к почетному жителю Когалыма, бывшему мэру города и главе Москвы Сергею Собянину. Такая сумма станет подарком к 50-летию города и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Чекин не признал свою вину перед судом

Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных из-за нарушения его прав. По словам Чекина, суд не принял во внимание ряд документов, свидетельствующих о его невиновности, не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого, а также он заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей. Оглашение приговора состоится 3 июля.

Мэром Радужного стал Сергей Жестовский

В Радужном избран новый глава города — Сергей Жестовский, который ранее был первыми вице-мэром. Прежняя градоначальница Наталья Гулина в мае ушла на повышение в окружное правительство и заняла позицию главы департамента внутренней политики ХМАО.

В ТЦ ХМАО ребенка задавил грузовой лифт

В торговом центре Урая ребенка задавил грузовой лифт. Мальчик попытался запрыгнуть на него через открытые двери, но его зажало платформой. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия сотрудников, которые оставили двери лифта открытыми, и лиц, отвечающих за безопасность ТЦ.

В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка

Власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций.

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Экс-вице-губернатор ХМАО — директор окружного департамента экономического развития Николай Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза, а мэр Москвы Сергей Собянин выделит деньги на реконструкцию сквера в Когалыме. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 24 по 30 июня в своем материале. Экс-губернатор ХМАО стала «Почетным гражданином Югры» В ХМАО на 34-м заседании окружной думы парламентарии проголосовали за присвоение экс-губернатору Наталье Комаровой звания «Почетный гражданин Югры». Ранее эту идею уже обсудили на комиссии по регламенту, депутатской деятельности и этике. «За» проголосовало 35 депутатов, двое воздержались. Предложение о награждении в думу внес врио губернатора Руслан Кухарук. Звание почетного гражданина предполагает ежемесячную выплату в размере 17 тысяч рублей. Главный дорожник ХМАО переходит на работу к Турчаку Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников переходит на работу в правительство Республики Алтай. Такое предложение ему последовало после того, как пост врио губернатора Алтая занял Андрей Турчак. Там Черников займет пост заместителя председателя республиканского правительства. Экс-вице-губернатор ХМАО попал под санкции ЕС Милькис попал в обновленный санкционный список Евросоюза. Дело в том, что он переехал в Москву и стал соучредителем строительной компании «Р-Строй» после отставки из правительства в 2022 году. В его распоряжении находятся 50% акций предприятия. Активы организации оцениваются в миллиард рублей. Собянин сделает подарок Когалыму Мэрия Москвы перечислит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев в Когалыме. Это стало возможным после просьбы главы города Николая Пальчикова к почетному жителю Когалыма, бывшему мэру города и главе Москвы Сергею Собянину. Такая сумма станет подарком к 50-летию города и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Чекин не признал свою вину перед судом Обвиняемый в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил с последним словом в окружном суде. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинений и заявил о готовности судиться с председателем коллегии присяжных из-за нарушения его прав. По словам Чекина, суд не принял во внимание ряд документов, свидетельствующих о его невиновности, не были вызваны порядка 200 свидетелей, которые могли дать показания в защиту подсудимого, а также он заявил о нарушении тайны совещания присяжных заседателей. Оглашение приговора состоится 3 июля. Мэром Радужного стал Сергей Жестовский В Радужном избран новый глава города — Сергей Жестовский, который ранее был первыми вице-мэром. Прежняя градоначальница Наталья Гулина в мае ушла на повышение в окружное правительство и заняла позицию главы департамента внутренней политики ХМАО. В ТЦ ХМАО ребенка задавил грузовой лифт В торговом центре Урая ребенка задавил грузовой лифт. Мальчик попытался запрыгнуть на него через открытые двери, но его зажало платформой. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия сотрудников, которые оставили двери лифта открытыми, и лиц, отвечающих за безопасность ТЦ. В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка Власти Нижневартовска готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров. Сотрудники городских электросетей регулярно мониторят уровень воды и состояние трансформаторных подстанций.
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