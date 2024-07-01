Челябинскому фотографу на термальном курорте предложили зарплату в 130 тысяч

Фотографу термального курорта в Челябинске предложили зарплату до 130 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», мастеру предстоит не только делать снимки, но и продавать их посетителям.
«Фотографу-продавцу предстоит фотографировать гостей курортного комплекса, распечатывать и продавать фотографии. Также в обязанности входят отбор лучших работ для рубрик и съемка закрытых мероприятий», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Вакансия фотографа вошла в рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы в регионе, составленный исследовательским центром платформы. Рейтинг также включает предложения для управляющего сети пекарен с зарплатой от 200 тысяч рублей и инженера-конструктора с предложением до 140 тысяч рублей. Специалисту предстоит заниматься разработкой чертежей пресс-форм и организовывать производство оснастки для изготовления прокладок.
В областной клинической больнице № 2 акушеру-гинекологу готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Медик будет работать в стационаре. От врача требуется иметь действующий сертификат или аккредитацию. Рабочий день будет сокращенным. Еще одна вакансия, вошедшая в список самых высокооплачиваемых, относится к водителю-испытателю. Специалист займется обкаткой машин на стендах и по территории. Зарабатывать водитель будет от 100 тысяч рублей. При этом от него потребуются навыки слесаря по ремонту автомобилей. Необходимы удостоверение категории С и стаж работы не менее пяти лет.
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