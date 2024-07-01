01 июля 2024

Челябинскому фотографу на термальном курорте предложили зарплату в 130 тысяч

Зарплата.ру: в Челябинске открылась вакансия фотографа с зарплатой в 130 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске составили июльский рейтинг самых высоких зарплат
В Челябинске составили июльский рейтинг самых высоких зарплат Фото:

Фотографу термального курорта в Челябинске предложили зарплату до 130 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», мастеру предстоит не только делать снимки, но и продавать их посетителям.

«Фотографу-продавцу предстоит фотографировать гостей курортного комплекса, распечатывать и продавать фотографии. Также в обязанности входят отбор лучших работ для рубрик и съемка закрытых мероприятий», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Вакансия фотографа вошла в рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы в регионе, составленный исследовательским центром платформы. Рейтинг также включает предложения для управляющего сети пекарен с зарплатой от 200 тысяч рублей и инженера-конструктора с предложением до 140 тысяч рублей. Специалисту предстоит заниматься разработкой чертежей пресс-форм и организовывать производство оснастки для изготовления прокладок.

В областной клинической больнице № 2 акушеру-гинекологу готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Медик будет работать в стационаре. От врача требуется иметь действующий сертификат или аккредитацию. Рабочий день будет сокращенным. Еще одна вакансия, вошедшая в список самых высокооплачиваемых, относится к водителю-испытателю. Специалист займется обкаткой машин на стендах и по территории. Зарабатывать водитель будет от 100 тысяч рублей. При этом от него потребуются навыки слесаря по ремонту автомобилей. Необходимы удостоверение категории С и стаж работы не менее пяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фотографу термального курорта в Челябинске предложили зарплату до 130 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», мастеру предстоит не только делать снимки, но и продавать их посетителям. «Фотографу-продавцу предстоит фотографировать гостей курортного комплекса, распечатывать и продавать фотографии. Также в обязанности входят отбор лучших работ для рубрик и съемка закрытых мероприятий», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Вакансия фотографа вошла в рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы в регионе, составленный исследовательским центром платформы. Рейтинг также включает предложения для управляющего сети пекарен с зарплатой от 200 тысяч рублей и инженера-конструктора с предложением до 140 тысяч рублей. Специалисту предстоит заниматься разработкой чертежей пресс-форм и организовывать производство оснастки для изготовления прокладок. В областной клинической больнице № 2 акушеру-гинекологу готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Медик будет работать в стационаре. От врача требуется иметь действующий сертификат или аккредитацию. Рабочий день будет сокращенным. Еще одна вакансия, вошедшая в список самых высокооплачиваемых, относится к водителю-испытателю. Специалист займется обкаткой машин на стендах и по территории. Зарабатывать водитель будет от 100 тысяч рублей. При этом от него потребуются навыки слесаря по ремонту автомобилей. Необходимы удостоверение категории С и стаж работы не менее пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...