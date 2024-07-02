Свердловские депутаты разнесли доклад омбудсмена Мерзляковой — на фоне ее ссоры со спикером

В свердловском парламенте раскритиковали доклад омбудсмена Мерзляковой

Парламентарии не первый раз критикуют стиль письма и подачу Татьяны Мерзляковой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты свердловского законодательного собрания отказались принимать отчет уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, сославшись на многочисленные неточности и недостоверность некоторых сведений. Против выступило большинство — 35 депутатов из 41, еще четверо воздержались от голосования, передает корреспондент URA.RU. Впрочем, после перерыва некоторые (Армен Карапетян, Виктор Маслаков) заявили, что хотели голосовать «за» принятие доклада, но случился сбой системы.

«Комитет пришел к выводу о невозможности оценить эффективность реализации закона [„Об уполномоченном по правам человека в Свердловской области“] в связи с недостаточностью и неточностью информации — она представлена хаотично, разделы не соответствуют содержанию. Информация о взаимодействии во многом поверхностная, неоднократно использована фраза „уполномоченный оказывает поддержку“ без указания, какие именно действия уполномоченный совершает», — обрушился с критикой председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности заксо Евгения Старков.

Также в упрек Мерзляковой поставили заброшенный сайт, последняя новость на котором датирована 2020-м годом, а также несоответствующий действительности факт — в отчете она указала, что смогла добиться поступления от застройщика его пенсии в счет долга, но впоследствии суд это решение отменил. «Комитет предлагает [омбудсмену] принять к сведению информацию, обратить внимание на систематические недостатки в подготовке докладов о результатах деятельности, а также принять меры по развитию сети общественных приемных и увеличению числа помощников, актуализировать информацию на сайте», — подытожил Старков.

Мерзлякова попыталась оспорить некоторые претензии, но выйти к микрофону ей не дали. «У вас была возможность от комитета до заседания эти вопросы обсудить», — заявила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Для Мерзляковой это не первый отчет, который депутаты критикуют. С первого раза они не приняли и ее годовой доклад на апрельском заседании. Тогда же в ее адрес прозвучал и другой упрек — якобы сама Мерзлякова считает, что депутаты пытаются затянуть ее в аппаратный конфликт с Бабушкиной.

Отношения между двумя статусными дамами в последний год действительно натянутые, отмечают наблюдатели в местной политтусовке. Примирить их пытался даже губернатор Евгений Куйвашев, для которого и Мерзлякова, и Бабушкина как управленцы очень важны. Впрочем, председатель парламента подчеркивает, что ни с кем и не ссорилась. А Татьяна Мерзлякова от комментариев отказывается.