Стали известны подробности смерти молодой девушки на колесе обозрения

Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения в Энгельсе произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке.
«Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей.
Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале.
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