Стали известны подробности смерти молодой девушки на колесе обозрения

Shot: падение девушки с колеса обозрения произошло на глазах у ее матери
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Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, колесо обозрения, аттракцион
Девушка выпала из кабинки колеса обозрения, когда она находилась в верхней точке, пишет Shot Фото:

Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения в Энгельсе произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке.

«Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей.

Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале.

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Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения в Энгельсе произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке. «Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей. Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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