Стали известны подробности смерти молодой девушки на колесе обозрения

Shot: падение девушки с колеса обозрения произошло на глазах у ее матери

02 июля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Девушка выпала из кабинки колеса обозрения, когда она находилась в верхней точке, пишет Shot Фото: Виталий Страхов © URA.RU Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения в Энгельсе произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке. «Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей. Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения в Энгельсе произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке. «Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей. Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале.