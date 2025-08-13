В Приморье начался разгром группы экс-мэра Владивостока Николаева

Приморские власти начали зачистку группы экс-мэра Владивостока
Приморские власти начали зачистку группы экс-мэра Владивостока

В Приморье начался разгром группы экс-мэра Владивостока Владимира Николаева. Его соратники во власти могут в ближайшее время остаться без должностей. Кадровые перестановки затронут даже Госдуму. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местным властям.

«С развалом бизнес-империи Николаева ожидается массовый исход его оставшихся сторонников во власти. Неформальная группа бывшего мэра представлена в региональной и муниципальных думах, а также в исполнительной власти, пояснил инсайдер. Одна из самых громких рокировок произойдет в Госдуме, новый созыв которой избирается в 2026 году», — сказал собеседник агентства. 

Последние девять лет Приморье в федеральном парламенте представляет сестра Владимира Николаева — Виктория. По словам источника, региональные власти не хотели бы продления ее полномочий. Сама народная избранница сказала нам, что говорить о планах на будущий год еще рано.

Политконсультант Вячеслав Беляков полагает, что Виктория Николаева — последний крупный политический актив ранее влиятельного мэра. «В действующий созыв она переизбралась по инерции. Она всех устраивала и не создавала неудобств, однако сейчас эта инерция может закончиться. Ее уход не особо повлияет на политические расклады в Приморье, как депутат она не слишком активна», — отметил эксперт.

В конце июля суд изъял у бывшего градоначальника 821 объект недвижимости стоимостью почти на 15 млрд рублей. Ему принадлежали элитные жилые комплексы, отели, санатории, земельные участки. Стало известно, что все было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства.

