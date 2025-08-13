В ПВР отселили 14 жильцов высотки в Волгограде, на которую упали обломки БПЛА

Для жильцов пострадавшего дома в школе №3 были организованы спальные места и горячее питание
Четырнадцать жителей дома на улице Ополченской в Волгограде были эвакуированы в пункт временного размещения после падения обломков беспилотника на их высотку. Об этом сообщили в администрации города.

«В настоящее время 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе МОУ СШ №3. Для них организованы спальные места и горячее питание», — говорится в telegram-канале администрации. Там отметили, что для них на территории ПВР было организованы спальные места и горячее питание.

Кроме того, для обследования здания и ликвидации последствий инцидента на место оперативно направили автобусы большой вместимости. В связи с атакой ВСУ также были скорректированы маршруты общественного транспорта, проходящие рядом с местом происшествия. Изменения затронули автобусы №№ 21, 25, 43 и 59, а также маршрутные такси № 3с, 10с, 13, 46с и 57к, которые следуют по новым схемам движения. Троллейбусный маршрут № 9 временно изменен, перевозка жителей поселка Нижний Тракторный обеспечивается автобусами № 61, 61к и маршруткой № 57к.

В ночь на 13 августа над Волгоградской областью были сбиты 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров поручил мэру города организовать эвакуацию жителей, предоставить автобусы и подготовить пункты временного размещения. Пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы. 

