У челябинских строителей зарплата выросла на 25% за полугодие

Строители Челябинска стали по итогам первого полугодия стали получать на 25% больше. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель роста стал наибольшим среди других профессий.
«Наибольший прирост средних зарплатных предложений в Челябинске в первом полугодии произошел в строительстве. Увеличение составило 25%. За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников составил 76 тысяч рублей в месяц», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы».
По данным аналитиков платформы, также рост наблюдался в автомобильном бизнесе. Соискатели в этой отрасли в первом полугодии могли рассчитывать в среднем на 81,2 тысячи рублей ежемесячно. Показатель оказался на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года
«Рост средних предлагаемых зарплат в таких сферах, как строительство, автомобильный бизнес, транспорт и логистика, обусловлен, главным образом, дефицитом рабочих. В строительстве мы наблюдаем активное развитие инфраструктурных проектов и увеличение объемов жилищного и коммерческого строительства. В транспорте и логистике продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Александр Сампетов.
Сфера транспорта и логистики замкнула тройку лидеров по росту зарплат в первом полугодии. Челябинские транспортники теперь в среднем могут рассчитывать на 75,9 тысячи рублей дохода. Рост достиг 17%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!