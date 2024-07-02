02 июля 2024

У челябинских строителей зарплата выросла на 25% за полугодие

«Авито»: челябинские строители стали лидерами роста зарплат в первом полугодии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске наибольший рост зарплат произошел в сфере строительства
В Челябинске наибольший рост зарплат произошел в сфере строительства Фото:

Строители Челябинска стали по итогам первого полугодия стали получать на 25% больше. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель роста стал наибольшим среди других профессий.

«Наибольший прирост средних зарплатных предложений в Челябинске в первом полугодии произошел в строительстве. Увеличение составило 25%. За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников составил 76 тысяч рублей в месяц», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы».

По данным аналитиков платформы, также рост наблюдался в автомобильном бизнесе. Соискатели в этой отрасли в первом полугодии могли рассчитывать в среднем на 81,2 тысячи рублей ежемесячно. Показатель оказался на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

«Рост средних предлагаемых зарплат в таких сферах, как строительство, автомобильный бизнес, транспорт и логистика, обусловлен, главным образом, дефицитом рабочих. В строительстве мы наблюдаем активное развитие инфраструктурных проектов и увеличение объемов жилищного и коммерческого строительства. В транспорте и логистике продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Александр Сампетов.

Сфера транспорта и логистики замкнула тройку лидеров по росту зарплат в первом полугодии. Челябинские транспортники теперь в среднем могут рассчитывать на 75,9 тысячи рублей дохода. Рост достиг 17%.

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Строители Челябинска стали по итогам первого полугодия стали получать на 25% больше. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель роста стал наибольшим среди других профессий. «Наибольший прирост средних зарплатных предложений в Челябинске в первом полугодии произошел в строительстве. Увеличение составило 25%. За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников составил 76 тысяч рублей в месяц», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работы». По данным аналитиков платформы, также рост наблюдался в автомобильном бизнесе. Соискатели в этой отрасли в первом полугодии могли рассчитывать в среднем на 81,2 тысячи рублей ежемесячно. Показатель оказался на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года «Рост средних предлагаемых зарплат в таких сферах, как строительство, автомобильный бизнес, транспорт и логистика, обусловлен, главным образом, дефицитом рабочих. В строительстве мы наблюдаем активное развитие инфраструктурных проектов и увеличение объемов жилищного и коммерческого строительства. В транспорте и логистике продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Александр Сампетов. Сфера транспорта и логистики замкнула тройку лидеров по росту зарплат в первом полугодии. Челябинские транспортники теперь в среднем могут рассчитывать на 75,9 тысячи рублей дохода. Рост достиг 17%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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