03 июля 2024

Челябинские спасатели нашли в горах пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ПСС эвакуировали пенсионерку из леса
Сотрудники ПСС эвакуировали пенсионерку из леса Фото:

В Миньяре Челябинской области спасатели Усть-Катавского отряда нашли в районе горы Захар потерявшуюся пенсионерку. Пожилая женщина пошла в лес за ягодами и заблудилась, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

«78-летняя жительница Миньяра пошла за ягодами, утром зашла в лес, а через несколько часов поняла, что не узнаёт окрестности. У неё был с собой телефон, по которому она смогла сообщить об этом близким. Ближе к вечеру, удалось найти пенсионерку в районе горы Захар и проводить до неё спасателей», — сообщили в пресс-службе ПСС региона.

В первую очередь родственники пенсионерки начали самостоятельные поиски. Найти женщину помогали и добровольцы на личных авто и мотоциклах. Именно они первыми обнаружили потерявшуюся. Далее спасательные службы эвакуировали ее на квадроцикле из труднопроходимого леса. Врачи пострадавшей не потребовались.

Заблудившаяся пенсионерка была найдена живой возле горы Захар
Заблудившаяся пенсионерка была найдена живой возле горы Захар
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миньяре Челябинской области спасатели Усть-Катавского отряда нашли в районе горы Захар потерявшуюся пенсионерку. Пожилая женщина пошла в лес за ягодами и заблудилась, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. «78-летняя жительница Миньяра пошла за ягодами, утром зашла в лес, а через несколько часов поняла, что не узнаёт окрестности. У неё был с собой телефон, по которому она смогла сообщить об этом близким. Ближе к вечеру, удалось найти пенсионерку в районе горы Захар и проводить до неё спасателей», — сообщили в пресс-службе ПСС региона. В первую очередь родственники пенсионерки начали самостоятельные поиски. Найти женщину помогали и добровольцы на личных авто и мотоциклах. Именно они первыми обнаружили потерявшуюся. Далее спасательные службы эвакуировали ее на квадроцикле из труднопроходимого леса. Врачи пострадавшей не потребовались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...