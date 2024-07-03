В Миньяре Челябинской области спасатели Усть-Катавского отряда нашли в районе горы Захар потерявшуюся пенсионерку. Пожилая женщина пошла в лес за ягодами и заблудилась, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.
«78-летняя жительница Миньяра пошла за ягодами, утром зашла в лес, а через несколько часов поняла, что не узнаёт окрестности. У неё был с собой телефон, по которому она смогла сообщить об этом близким. Ближе к вечеру, удалось найти пенсионерку в районе горы Захар и проводить до неё спасателей», — сообщили в пресс-службе ПСС региона.
В первую очередь родственники пенсионерки начали самостоятельные поиски. Найти женщину помогали и добровольцы на личных авто и мотоциклах. Именно они первыми обнаружили потерявшуюся. Далее спасательные службы эвакуировали ее на квадроцикле из труднопроходимого леса. Врачи пострадавшей не потребовались.
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