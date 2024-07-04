Бастрыкин требует защитить права пожилой челябинки, живущей в доме без крыши

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Александр Бастрыкин защитил права 99-летней труженицы тыла
Александр Бастрыкин защитил права 99-летней труженицы тыла Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав 99-летней жительницы Кусы Челябинской области, которая уже четыре месяца живет в доме без крыши. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав пожилой жительницы Челябинской области. Также А.И. Бастрыкин поручил К.В. Правосудову представить доклад о возбуждении этого уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как заявляет СК России о пенсионерке сообщалось в социальных сетях. Четыре месяца 99-летняя труженица тыла живет без крыши. Тем временем органы местной власти бездействуют. На данный момент прокуратура области проводит проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав 99-летней жительницы Кусы Челябинской области, которая уже четыре месяца живет в доме без крыши. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав пожилой жительницы Челябинской области. Также А.И. Бастрыкин поручил К.В. Правосудову представить доклад о возбуждении этого уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как заявляет СК России о пенсионерке сообщалось в социальных сетях. Четыре месяца 99-летняя труженица тыла живет без крыши. Тем временем органы местной власти бездействуют. На данный момент прокуратура области проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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