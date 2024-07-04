Бастрыкин требует защитить права пожилой челябинки, живущей в доме без крыши

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав 99-летней жительницы Кусы Челябинской области, которая уже четыре месяца живет в доме без крыши. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав пожилой жительницы Челябинской области. Также А.И. Бастрыкин поручил К.В. Правосудову представить доклад о возбуждении этого уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как заявляет СК России о пенсионерке сообщалось в социальных сетях. Четыре месяца 99-летняя труженица тыла живет без крыши. Тем временем органы местной власти бездействуют. На данный момент прокуратура области проводит проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!