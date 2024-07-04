YouTube-канал «Эмпатия Манучи» заблокирован из-за санкций ЕС

04 июля 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Авторский проект Вячеслава Манучарова был заблокирован на YouTube в связи с персональными санкциями ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU YouTube-канал «Эмпатия Манучи», принадлежащий российскому актеру и пародисту Вячеславу Манучарову, был заблокирован в связи с персональными санкциями Евросоюза против артиста. Об этом сообщают авторы проекта в своем telegram-канале. «Дорогие зрители, в свете последних новостей о персональных санкциях ЕС и любезных просьбах прибалтийских „друзей“ наш канал „ЭМПАТИЯ МАНУЧИ“ на YouTube только что был заблокирован», — написали в telegram-канале авторы проекта. Они подчеркнули, что с начала спецоперации на Украине смогли еще долго держаться на американской площадке. На момент блокировки канал насчитывал 1,77 миллиона подписчиков. Сейчас при попытке зайти на страницу канала на YouTube, пользователю выдает ошибку о том, что страница не найдена. «Впрочем, понятно, что это был вопрос времени. Свобода слова на западный манер, она сегодня такая. Безапелляционная и авторитарная», — отмечается в публикации. «Эмпатия Манучи» — это авторский проект актера, породиста, ведущего Вячеслава Манучарова. На своем канале актер вел с собеседниками откровенные беседы, при этом не затрагивая провокационные темы. На интервью к себе Манучаров приглашал таких известных спикеров как философа Александра Дугина, актера Ивана Охлобыстина, телеведущего Леонида Якубовича, блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова и многих других. Он звал спикеров вне зависимости от вида их деятельности. Помимо интервью канал также проводил собственные расследования, снимая документальные фильмы. Против Манучарова были введены персональные санкции в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

YouTube-канал «Эмпатия Манучи», принадлежащий российскому актеру и пародисту Вячеславу Манучарову, был заблокирован в связи с персональными санкциями Евросоюза против артиста. Об этом сообщают авторы проекта в своем telegram-канале. «Дорогие зрители, в свете последних новостей о персональных санкциях ЕС и любезных просьбах прибалтийских „друзей“ наш канал „ЭМПАТИЯ МАНУЧИ“ на YouTube только что был заблокирован», — написали в telegram-канале авторы проекта. Они подчеркнули, что с начала спецоперации на Украине смогли еще долго держаться на американской площадке. На момент блокировки канал насчитывал 1,77 миллиона подписчиков. Сейчас при попытке зайти на страницу канала на YouTube, пользователю выдает ошибку о том, что страница не найдена. «Впрочем, понятно, что это был вопрос времени. Свобода слова на западный манер, она сегодня такая. Безапелляционная и авторитарная», — отмечается в публикации. «Эмпатия Манучи» — это авторский проект актера, породиста, ведущего Вячеслава Манучарова. На своем канале актер вел с собеседниками откровенные беседы, при этом не затрагивая провокационные темы. На интервью к себе Манучаров приглашал таких известных спикеров как философа Александра Дугина, актера Ивана Охлобыстина, телеведущего Леонида Якубовича, блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова и многих других. Он звал спикеров вне зависимости от вида их деятельности. Помимо интервью канал также проводил собственные расследования, снимая документальные фильмы. Против Манучарова были введены персональные санкции в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза.