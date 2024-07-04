Бывшей фирме семьи челябинского экс-замгубернатора отказали в рассрочке выплаты в 57 млн рублей

Челябинскому экс-замгубернатора Косилову отказали в рассрочке долга из-за жмыха

05 июля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Косилов оказался в долгах из-за жмыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совхозу «Береговой» в Каслинском районе (Челябинская область), ранее принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, отказали в рассрочке по выплатам долга в 57 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. «В удовлетворении заявления ООО «Совхоз «Береговой» о рассрочке исполнения судебного акта отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда. Суд совхоз проиграл в мае. Компания должна возместить долг агрохолдингу «Равис». Обязательства копились с 2017 по 2022 годы, когда группой руководил Косилов. Холдинг передавал «Береговому» семена подсолнечника и рапса, ожидая получить обратно масло и жмых. Однако 600 тонн семян переработаны не были, жмых заказчик не получил. Подтвердив за совхозом долг, «Равис» в феврале инициировал процедуру банкротства компании. Однако в июне от своих намерений агрохолдинг отказался и иск отозвал. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили. Ранее челябинский агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к бывшему гендиректору Косилову с 92 млн до 110 миллионов рублей. В агрохолдинге считают, что Косилов своей работой на посту гендиректора нанес компании убытки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совхозу «Береговой» в Каслинском районе (Челябинская область), ранее принадлежавший семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, отказали в рассрочке по выплатам долга в 57 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. «В удовлетворении заявления ООО «Совхоз «Береговой» о рассрочке исполнения судебного акта отказать. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда. Суд совхоз проиграл в мае. Компания должна возместить долг агрохолдингу «Равис». Обязательства копились с 2017 по 2022 годы, когда группой руководил Косилов. Холдинг передавал «Береговому» семена подсолнечника и рапса, ожидая получить обратно масло и жмых. Однако 600 тонн семян переработаны не были, жмых заказчик не получил. Подтвердив за совхозом долг, «Равис» в феврале инициировал процедуру банкротства компании. Однако в июне от своих намерений агрохолдинг отказался и иск отозвал. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили. Ранее челябинский агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к бывшему гендиректору Косилову с 92 млн до 110 миллионов рублей. В агрохолдинге считают, что Косилов своей работой на посту гендиректора нанес компании убытки.