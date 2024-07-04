04 июля 2024

Челябинцы поставили овощи и фрукты в США, Германию, Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Растительная продукция отправлена из региона в 18 стран
Растительная продукция отправлена из региона в 18 стран Фото:

С территории Челябинской области в июне растительная продукция экспортирована в США, Германию, Израиль и другие страны. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за рубеж фирмы поставили 1,3 тысячи партий продукции.

«В июне под контролем Россельхознадзора экспортировано 1,3 тысячи партий продукции растительного происхождения. Продукция экспортирована в Германию, Грузию, Израиль, Индию, Китай, Монголию, Корею, США и так далее», — рассказали в ведомстве.

Всего предприятия отправили продукцию в 18 стран. Специалисты досмотрели более 32,5 тысячи тонн свежих и сушеных овощей и фруктов, зерна и продуктов переработки. Также проконтролированы лесо- и пиломатериалы, цветы, саженцы и газонное покрытие.

Все товары допущены к экспорту. Однако должностные лица Россельхознадзора оформили 41 отказ в оформлении и выдаче фитосанитарных сертификатов. Причиной стало несоответствие в документах представленных данных.

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С территории Челябинской области в июне растительная продукция экспортирована в США, Германию, Израиль и другие страны. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за рубеж фирмы поставили 1,3 тысячи партий продукции. «В июне под контролем Россельхознадзора экспортировано 1,3 тысячи партий продукции растительного происхождения. Продукция экспортирована в Германию, Грузию, Израиль, Индию, Китай, Монголию, Корею, США и так далее», — рассказали в ведомстве. Всего предприятия отправили продукцию в 18 стран. Специалисты досмотрели более 32,5 тысячи тонн свежих и сушеных овощей и фруктов, зерна и продуктов переработки. Также проконтролированы лесо- и пиломатериалы, цветы, саженцы и газонное покрытие. Все товары допущены к экспорту. Однако должностные лица Россельхознадзора оформили 41 отказ в оформлении и выдаче фитосанитарных сертификатов. Причиной стало несоответствие в документах представленных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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