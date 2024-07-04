Челябинцы поставили овощи и фрукты в США, Германию, Израиль

С территории Челябинской области в июне растительная продукция экспортирована в США, Германию, Израиль и другие страны. Как URA.RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за рубеж фирмы поставили 1,3 тысячи партий продукции.
«В июне под контролем Россельхознадзора экспортировано 1,3 тысячи партий продукции растительного происхождения. Продукция экспортирована в Германию, Грузию, Израиль, Индию, Китай, Монголию, Корею, США и так далее», — рассказали в ведомстве.
Всего предприятия отправили продукцию в 18 стран. Специалисты досмотрели более 32,5 тысячи тонн свежих и сушеных овощей и фруктов, зерна и продуктов переработки. Также проконтролированы лесо- и пиломатериалы, цветы, саженцы и газонное покрытие.
Все товары допущены к экспорту. Однако должностные лица Россельхознадзора оформили 41 отказ в оформлении и выдаче фитосанитарных сертификатов. Причиной стало несоответствие в документах представленных данных.
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