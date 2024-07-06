06 июля 2024

Минимущества Прикамья разрешило использовать участок в Верхней Курье под мечеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Объект стал причиной жарких споров
Объект стал причиной жарких споров Фото:

В минимущества Пермского каря разрешили использовать участок в Верхней Курье для строительства мечети. В приказе ведомства фигурирует выражение «религиозное использование». Местные жители выступают резко против.

«Прикамские власти разрешили эксплуатировать участок в Верхней Курье под религиозное использование. На нем планируется возвести мечеть», — на решение министерства ссылается Business Class.

Ранее спорная территория была предназначена для размещения магазинов. Тяжелую технику пригнали на площадку в мае. Инициатором строительства выступает сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова — Руслан. Пермяки сообщали, что вместо мечети лучше строить школу.

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В минимущества Пермского каря разрешили использовать участок в Верхней Курье для строительства мечети. В приказе ведомства фигурирует выражение «религиозное использование». Местные жители выступают резко против. «Прикамские власти разрешили эксплуатировать участок в Верхней Курье под религиозное использование. На нем планируется возвести мечеть», — на решение министерства ссылается Business Class. Ранее спорная территория была предназначена для размещения магазинов. Тяжелую технику пригнали на площадку в мае. Инициатором строительства выступает сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова — Руслан. Пермяки сообщали, что вместо мечети лучше строить школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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