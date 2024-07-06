Минимущества Прикамья разрешило использовать участок в Верхней Курье под мечеть

В минимущества Пермского каря разрешили использовать участок в Верхней Курье для строительства мечети. В приказе ведомства фигурирует выражение «религиозное использование». Местные жители выступают резко против.
«Прикамские власти разрешили эксплуатировать участок в Верхней Курье под религиозное использование. На нем планируется возвести мечеть», — на решение министерства ссылается Business Class.
Ранее спорная территория была предназначена для размещения магазинов. Тяжелую технику пригнали на площадку в мае. Инициатором строительства выступает сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова — Руслан. Пермяки сообщали, что вместо мечети лучше строить школу.
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