Выборы мэра Сургута и приговор по делу об убийстве прокурора округа: главные события ХМАО

В Сургуте выбрали нового главу города

07 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Новым мэром Сургута стал Максим Слепов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте выбрали нового мэра города, а суд ХМАО вынес приговор убийце прокурора региона Юрию Чекину. URA.RU приводит главные новости Югры за неделю с 1 по 7 июля. Новый глава Сургута Спикер думы Максим Слепов избран новым главой Сургута. Его кандидатуру поддержали все 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на слухи о том, что возглавить крупнейший муниципалитет Югры могут пришлые чиновники, врио губернатора Руслан Кухарук согласовал на эту должность сургутянина, поддержав кадровое решение предшественницы — экс-главы региона Натальи Комаровой. После избрания Слепов сложил свои полномочия в думе. Однако назначение нового спикера Сургута Михаила Бехтина, которое было запланировано на 5 июля, откладывается. Визит нового главы Минэнерго в ХМАО Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в ХМАО. Он встретился с врио губернатора Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками. Например, руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. В Сургуте Цивилев осмотрел центр подготовки и повышения квалификации, а также принял участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представили недавно открытый кампус Пермского политехнического университета. Режим ЧП в Нижневартовске В Нижневартовске ввели режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Впрочем, в течение недели уровень реки начал падать. Вице-мэр Нижневартовска подал в отставку Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, известный по скандалам с проблемными городскими стройками, написал заявление об уходе. Он сообщил URA.RU, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время новое трудоустройство. Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства был назначен Станислав Чеботарев. Приговор по делу об убийстве прокурора округа Суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Однако защита намерена выступить с апелляцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте выбрали нового мэра города, а суд ХМАО вынес приговор убийце прокурора региона Юрию Чекину. URA.RU приводит главные новости Югры за неделю с 1 по 7 июля. Спикер думы Максим Слепов избран новым главой Сургута. Его кандидатуру поддержали все 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на слухи о том, что возглавить крупнейший муниципалитет Югры могут пришлые чиновники, врио губернатора Руслан Кухарук согласовал на эту должность сургутянина, поддержав кадровое решение предшественницы — экс-главы региона Натальи Комаровой. После избрания Слепов сложил свои полномочия в думе. Однако назначение нового спикера Сургута Михаила Бехтина, которое было запланировано на 5 июля, откладывается. Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в ХМАО. Он встретился с врио губернатора Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками. Например, руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. В Сургуте Цивилев осмотрел центр подготовки и повышения квалификации, а также принял участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представили недавно открытый кампус Пермского политехнического университета. В Нижневартовске ввели режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Впрочем, в течение недели уровень реки начал падать. Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, известный по скандалам с проблемными городскими стройками, написал заявление об уходе. Он сообщил URA.RU, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время новое трудоустройство. Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства был назначен Станислав Чеботарев. Суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Однако защита намерена выступить с апелляцией.