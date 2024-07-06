Выборы мэра Сургута и приговор по делу об убийстве прокурора округа: главные события ХМАО

В Сургуте выбрали нового мэра города, а суд ХМАО вынес приговор убийце прокурора региона Юрию Чекину. URA.RU приводит главные новости Югры за неделю с 1 по 7 июля.
Новый глава Сургута
Спикер думы Максим Слепов избран новым главой Сургута. Его кандидатуру поддержали все 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на слухи о том, что возглавить крупнейший муниципалитет Югры могут пришлые чиновники, врио губернатора Руслан Кухарук согласовал на эту должность сургутянина, поддержав кадровое решение предшественницы — экс-главы региона Натальи Комаровой.
После избрания Слепов сложил свои полномочия в думе. Однако назначение нового спикера Сургута Михаила Бехтина, которое было запланировано на 5 июля, откладывается.
Визит нового главы Минэнерго в ХМАО
Новый глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в ХМАО. Он встретился с врио губернатора Кухаруком и влиятельными югорскими нефтяниками. Например, руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым.
В Сургуте Цивилев осмотрел центр подготовки и повышения квалификации, а также принял участие в церемонии награждения нефтяников. В Когалыме ему представили недавно открытый кампус Пермского политехнического университета.
Режим ЧП в Нижневартовске
В Нижневартовске ввели режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли из-за подъема воды в Оби выше критической отметки в 980 сантиметров. Впрочем, в течение недели уровень реки начал падать.
Вице-мэр Нижневартовска подал в отставку
Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников, известный по скандалам с проблемными городскими стройками, написал заявление об уходе. Он сообщил URA.RU, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время новое трудоустройство. Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства был назначен Станислав Чеботарев.
Приговор по делу об убийстве прокурора округа
Суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Присяжные признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Однако защита намерена выступить с апелляцией.
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