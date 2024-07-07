07 июля 2024

Зарплата челябинских дальнобойщиков за год выросла до 159 тысяч рублей

«Авито»: зарплаты челябинских дальнобойщиков достигли 159 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские дальнобойщики стали зарабатывать по 159 тысяч рублей и больше
Челябинские дальнобойщики стали зарабатывать по 159 тысяч рублей и больше Фото:

Дальнобойщикам Челябинска готовы платить в среднем по 159,4 тысячи рублей. Как URA.RU 8 июля заявили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель за год увеличился на 27%.

«Эксперты определили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В первом полугодии средние зарплатные предложения на вакансии водителя-дальнобойщика достигли 159,4 тысячи рублей в месяц. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметили в офисе «Авито Работы».

Помимо дальнобойщиков, высокий уровень заработной платы отмечен и у рабочих других специальностей. Каменщики в Челябинске могут рассчитывать на 120 тысяч рублей, что на 35% больше показателя 2023 года. Водители бульдозера также зафиксировали прирост зарплаты на 31%, достигнув отметки в 116 тысяч рублей.

В пятерку лидеров попали токари, чьи доходы возросли на 27% до 109,4 тысячи рублей и водители-экспедиторы. Зарплата последних увеличилась на 33%, достигнув отметки в 102,9 тысячи рублей.

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Дальнобойщикам Челябинска готовы платить в среднем по 159,4 тысячи рублей. Как URA.RU 8 июля заявили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель за год увеличился на 27%. «Эксперты определили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В первом полугодии средние зарплатные предложения на вакансии водителя-дальнобойщика достигли 159,4 тысячи рублей в месяц. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметили в офисе «Авито Работы». Помимо дальнобойщиков, высокий уровень заработной платы отмечен и у рабочих других специальностей. Каменщики в Челябинске могут рассчитывать на 120 тысяч рублей, что на 35% больше показателя 2023 года. Водители бульдозера также зафиксировали прирост зарплаты на 31%, достигнув отметки в 116 тысяч рублей. В пятерку лидеров попали токари, чьи доходы возросли на 27% до 109,4 тысячи рублей и водители-экспедиторы. Зарплата последних увеличилась на 33%, достигнув отметки в 102,9 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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