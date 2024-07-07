Зарплата челябинских дальнобойщиков за год выросла до 159 тысяч рублей

Дальнобойщикам Челябинска готовы платить в среднем по 159,4 тысячи рублей. Как URA.RU 8 июля заявили в пресс-службе платформы «Авито Работа», показатель за год увеличился на 27%.
«Эксперты определили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В первом полугодии средние зарплатные предложения на вакансии водителя-дальнобойщика достигли 159,4 тысячи рублей в месяц. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметили в офисе «Авито Работы».
Помимо дальнобойщиков, высокий уровень заработной платы отмечен и у рабочих других специальностей. Каменщики в Челябинске могут рассчитывать на 120 тысяч рублей, что на 35% больше показателя 2023 года. Водители бульдозера также зафиксировали прирост зарплаты на 31%, достигнув отметки в 116 тысяч рублей.
В пятерку лидеров попали токари, чьи доходы возросли на 27% до 109,4 тысячи рублей и водители-экспедиторы. Зарплата последних увеличилась на 33%, достигнув отметки в 102,9 тысячи рублей.
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