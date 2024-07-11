Челябинский меломан отсидел 40 суток за громкую музыку

Меломан из Копейска Челябинской области провел в общей сложности 40 суток под арестом за неоднократное нарушение общественного порядка. Несмотря на штрафы и предупреждения, 30-летний любитель музыки продолжал нарушать тишину, что привело к серии административных наказаний, сообщили 11 июня в пресс-службе в ГУ ФССП по региону.
«В Копейский отдел судебных приставов с осени 2023 года поступают исполнительные производства в отношении жителя, любителя громкой музыки. Первый штраф в размере 2000 рублей за административное правонарушение, далее за неуплату наказание меняли на обязательные работы. Всего за свое пристрастие к зашкаливающим децибелам меломан набрал штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей и отсидел 40 суток», — сообщили в пресс-службе.
Последний арест на 15 суток был назначен после того, как мужчина вновь проигнорировал штраф в размере пяти тысяч рублей и не выполнил обязательные работы, наложенные предыдущим решением суда. Штрафы были частично выплачены, а обязательные работы отбыты.
Отдаваясь своему увлечению, копейчанин решил платить штрафы и изменять, но не сдаваться. Он платил штрафы и отбывал аресты, но не сдавался.
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