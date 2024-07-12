Самый молодой мэр России отказался претендовать на пост главы района ХМАО

Самый молодой мэр России Александр Старжинский отказался претендовать на пост главы Кондинского района ХМАО. Экс-глава поселка Половинка, который после конфликта с окружными властями уехал в Тюмень и стал риэлтором, заявил URA.RU, что не будет баллотироваться на должность главы муниципалитета.
«Там имеется согласованный кандидат, поэтому нет смысла баллотироваться. Я пытался предложить свою кандидатуру врио губернатора Руслану Кухаруку, но, видимо, было уже поздно. Хотя бывшие коллеги и жители района меня бы, наверное, поддержали», — прокомментировал экс-мэр Половинки.
Старжинский отметил, что открыт к предложениям. «Я по-прежнему не против вернуться в политику, но, скорее всего, не при нынешнем политблоке», — заметил он.
Ранее URA.RU писало, что внутриполитический блок ХМАО согласовал на пост главы Кондинского района вице-мэра Алексея Зяблицева. Бывший глава Андрей Мухин подал в отставку и ушел на СВО вместе с сыном.
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