Самый молодой мэр России отказался претендовать на пост главы района ХМАО

Самый молодой мэр России Старжинский не идет на выборы главы Кондинского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Старжинский стал мэром поселка Половинка в 24 года
Александр Старжинский стал мэром поселка Половинка в 24 года Фото:

Самый молодой мэр России Александр Старжинский отказался претендовать на пост главы Кондинского района ХМАО. Экс-глава поселка Половинка, который после конфликта с окружными властями уехал в Тюмень и стал риэлтором, заявил URA.RU, что не будет баллотироваться на должность главы муниципалитета.

«Там имеется согласованный кандидат, поэтому нет смысла баллотироваться. Я пытался предложить свою кандидатуру врио губернатора Руслану Кухаруку, но, видимо, было уже поздно. Хотя бывшие коллеги и жители района меня бы, наверное, поддержали», — прокомментировал экс-мэр Половинки.

Старжинский отметил, что открыт к предложениям. «Я по-прежнему не против вернуться в политику, но, скорее всего, не при нынешнем политблоке», — заметил он.

Ранее URA.RU писало, что внутриполитический блок ХМАО согласовал на пост главы Кондинского района вице-мэра Алексея Зяблицева. Бывший глава Андрей Мухин подал в отставку и ушел на СВО вместе с сыном.

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Самый молодой мэр России Александр Старжинский отказался претендовать на пост главы Кондинского района ХМАО. Экс-глава поселка Половинка, который после конфликта с окружными властями уехал в Тюмень и стал риэлтором, заявил URA.RU, что не будет баллотироваться на должность главы муниципалитета. «Там имеется согласованный кандидат, поэтому нет смысла баллотироваться. Я пытался предложить свою кандидатуру врио губернатора Руслану Кухаруку, но, видимо, было уже поздно. Хотя бывшие коллеги и жители района меня бы, наверное, поддержали», — прокомментировал экс-мэр Половинки. Старжинский отметил, что открыт к предложениям. «Я по-прежнему не против вернуться в политику, но, скорее всего, не при нынешнем политблоке», — заметил он. Ранее URA.RU писало, что внутриполитический блок ХМАО согласовал на пост главы Кондинского района вице-мэра Алексея Зяблицева. Бывший глава Андрей Мухин подал в отставку и ушел на СВО вместе с сыном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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