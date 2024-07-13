В Челябинске из реки Миасс достали труп

В Челябинске устанавливают личность утонувшего мужчины
В Челябинске из реки Миасс на улице Набережной 14 июля достали труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Возле дома 9б на улице Набережной из реки извлечен труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет», — рассказал источник.
Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что силы ведомства в этом происшествии не привлекались.
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