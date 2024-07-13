В Челябинске из реки Миасс достали труп

В Челябинске 14 июля из реки Миасс извлекли труп мужчины

14 июля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске устанавливают личность утонувшего мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске из реки Миасс на улице Набережной 14 июля достали труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Возле дома 9б на улице Набережной из реки извлечен труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет», — рассказал источник. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что силы ведомства в этом происшествии не привлекались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске из реки Миасс на улице Набережной 14 июля достали труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Возле дома 9б на улице Набережной из реки извлечен труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет», — рассказал источник. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что силы ведомства в этом происшествии не привлекались.