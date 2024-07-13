13 июля 2024

В Челябинске из реки Миасс достали труп

В Челябинске 14 июля из реки Миасс извлекли труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
В Челябинске устанавливают личность утонувшего мужчины Фото:

В Челябинске из реки Миасс на улице Набережной 14 июля достали труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Возле дома 9б на улице Набережной из реки извлечен труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет», — рассказал источник.

Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что силы ведомства в этом происшествии не привлекались.

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В Челябинске из реки Миасс на улице Набережной 14 июля достали труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Возле дома 9б на улице Набережной из реки извлечен труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет», — рассказал источник. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что силы ведомства в этом происшествии не привлекались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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