Челябинский врач рассказала, как мужчины и женщины реагируют на новость о раке

Врач РЖД-клиники в Челябинске: женщины эмоциональнее реагируют на новость о раке
© Служба новостей «URA.RU»
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В выявлении рака кишечника помогает колоноскопия
В выявлении рака кишечника помогает колоноскопия Фото:

Врач-гастроэнтеролог челябинской РЖД-клиники Айман Тлеубаева рассказала, что мужчины и женщины по-разному воспринимают новость о наличии у них онкологии кишечника. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Чаще всего мужчины очень стоически переносят эту новость, ну а женщины переживают очень эмоционально. Болезнь терзает не только физически, она подрывает дух, подтачивает надежду и оставляет по большей части безысходность. Это испытание, которое раскрывает истинную сущность человека, его упорство, мужество и любовь к жизни», — сказала Тлеубаева.

По словам специалиста, выявить рак и начать своевременное лечение можно при скрининге. По статистике онкология кишечника входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний.

«Золотым стандартом обследования кишечника является колоноскопия, и ее можно провести очень гуманно, под внутривенным обезболиванием, если нет противопоказаний. Поэтому, если вам около 45 лет, стоит задуматься об этой процедуре и обследоваться раз в десять лет», — заявила Тлеубаева.

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Врач-гастроэнтеролог челябинской РЖД-клиники Айман Тлеубаева рассказала, что мужчины и женщины по-разному воспринимают новость о наличии у них онкологии кишечника. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Чаще всего мужчины очень стоически переносят эту новость, ну а женщины переживают очень эмоционально. Болезнь терзает не только физически, она подрывает дух, подтачивает надежду и оставляет по большей части безысходность. Это испытание, которое раскрывает истинную сущность человека, его упорство, мужество и любовь к жизни», — сказала Тлеубаева. По словам специалиста, выявить рак и начать своевременное лечение можно при скрининге. По статистике онкология кишечника входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний. «Золотым стандартом обследования кишечника является колоноскопия, и ее можно провести очень гуманно, под внутривенным обезболиванием, если нет противопоказаний. Поэтому, если вам около 45 лет, стоит задуматься об этой процедуре и обследоваться раз в десять лет», — заявила Тлеубаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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