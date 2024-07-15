Челябинский врач рассказала, как мужчины и женщины реагируют на новость о раке

Врач-гастроэнтеролог челябинской РЖД-клиники Айман Тлеубаева рассказала, что мужчины и женщины по-разному воспринимают новость о наличии у них онкологии кишечника. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Чаще всего мужчины очень стоически переносят эту новость, ну а женщины переживают очень эмоционально. Болезнь терзает не только физически, она подрывает дух, подтачивает надежду и оставляет по большей части безысходность. Это испытание, которое раскрывает истинную сущность человека, его упорство, мужество и любовь к жизни», — сказала Тлеубаева.
По словам специалиста, выявить рак и начать своевременное лечение можно при скрининге. По статистике онкология кишечника входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний.
«Золотым стандартом обследования кишечника является колоноскопия, и ее можно провести очень гуманно, под внутривенным обезболиванием, если нет противопоказаний. Поэтому, если вам около 45 лет, стоит задуматься об этой процедуре и обследоваться раз в десять лет», — заявила Тлеубаева.
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