Происшествия ДТП ГИБДД разыскивает водителя мотоцикла, сбившего ребенка на челябинском курорте 15 июля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 + Водитель с места аварии скрылся Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Сыростан возле Миасса Челябинской области неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Виновника ДТП сейчас разыскивают правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГАИ Миасса. «14 июля в 15:15 на горнолыжном курорте „Солнечная Долина“ около дома 5А/2 неустановленный водитель мотоцикла совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, перебегавшую лесную тропу слева направо по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП», — уточнили в пресс-службе ГАИ. В пресс-службе ведомства добавили, что в результате аварии девочка получила телесные повреждения. Ребенка отвезли в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Сыростан возле Миасса Челябинской области неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Виновника ДТП сейчас разыскивают правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГАИ Миасса. «14 июля в 15:15 на горнолыжном курорте „Солнечная Долина“ около дома 5А/2 неустановленный водитель мотоцикла совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, перебегавшую лесную тропу слева направо по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП», — уточнили в пресс-службе ГАИ. В пресс-службе ведомства добавили, что в результате аварии девочка получила телесные повреждения. Ребенка отвезли в больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям