ГИБДД разыскивает водителя мотоцикла, сбившего ребенка на челябинском курорте

В селе Сыростан возле Миасса Челябинской области неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Виновника ДТП сейчас разыскивают правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГАИ Миасса.
«14 июля в 15:15 на горнолыжном курорте „Солнечная Долина“ около дома 5А/2 неустановленный водитель мотоцикла совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, перебегавшую лесную тропу слева направо по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП», — уточнили в пресс-службе ГАИ.
В пресс-службе ведомства добавили, что в результате аварии девочка получила телесные повреждения. Ребенка отвезли в больницу.
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