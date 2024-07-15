15 июля 2024

Уникальный кедровый бор ХМАО защитят от браконьеров фотоловушками и пропусками

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество браконьеров в кедровом бору в Тундрино ежегодно увеличивается
Количество браконьеров в кедровом бору в Тундрино ежегодно увеличивается Фото:

В кедровом бору в Тундрино (Сургутский район ХМАО), получившем статус памятника природы, усилят систему защиты от браконьеров. Для этого будут установлены контрольно-пропускной пункт и фотоловушки, сообщил глава сельского поселения Сергей Начинов.

«Чтобы защитить наш бор, мы планируем установить фотоловушки — стационарные камеры, которые будут реагировать на движения и запечатлевать граждан. … Было бы неплохо ввести пропускную систему, чтобы контролировать, кто выезжает, идентифицировать людей, которые планируют посетить это место», — рассказал Начинов «Вестнику Сургутского района».

Эти меры необходимы для того, чтобы защитить памятник природы от людей, которые собирают шишки «варварским способом, так называемыми колотушками», что наносит огромный и непоправимый вред деревьям. Зачастую этим занимаются приезжие или мигранты, но иногда так делают и жители Сургутского района. Глава Тундрино отмечает, что ежегодно количество браконьеров только увеличивается.

Тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры в мае 2023 года. Такое звание поможет сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений.

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В кедровом бору в Тундрино (Сургутский район ХМАО), получившем статус памятника природы, усилят систему защиты от браконьеров. Для этого будут установлены контрольно-пропускной пункт и фотоловушки, сообщил глава сельского поселения Сергей Начинов. «Чтобы защитить наш бор, мы планируем установить фотоловушки — стационарные камеры, которые будут реагировать на движения и запечатлевать граждан. … Было бы неплохо ввести пропускную систему, чтобы контролировать, кто выезжает, идентифицировать людей, которые планируют посетить это место», — рассказал Начинов «Вестнику Сургутского района». Эти меры необходимы для того, чтобы защитить памятник природы от людей, которые собирают шишки «варварским способом, так называемыми колотушками», что наносит огромный и непоправимый вред деревьям. Зачастую этим занимаются приезжие или мигранты, но иногда так делают и жители Сургутского района. Глава Тундрино отмечает, что ежегодно количество браконьеров только увеличивается. Тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры в мае 2023 года. Такое звание поможет сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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