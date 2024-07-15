Уникальный кедровый бор ХМАО защитят от браконьеров фотоловушками и пропусками

В кедровом бору в Тундрино (Сургутский район ХМАО), получившем статус памятника природы, усилят систему защиты от браконьеров. Для этого будут установлены контрольно-пропускной пункт и фотоловушки, сообщил глава сельского поселения Сергей Начинов.
«Чтобы защитить наш бор, мы планируем установить фотоловушки — стационарные камеры, которые будут реагировать на движения и запечатлевать граждан. … Было бы неплохо ввести пропускную систему, чтобы контролировать, кто выезжает, идентифицировать людей, которые планируют посетить это место», — рассказал Начинов «Вестнику Сургутского района».
Эти меры необходимы для того, чтобы защитить памятник природы от людей, которые собирают шишки «варварским способом, так называемыми колотушками», что наносит огромный и непоправимый вред деревьям. Зачастую этим занимаются приезжие или мигранты, но иногда так делают и жители Сургутского района. Глава Тундрино отмечает, что ежегодно количество браконьеров только увеличивается.
Тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры в мае 2023 года. Такое звание поможет сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений.
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