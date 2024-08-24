Выросло число пострадавших от атаки ВСУ в Курской области

От атак ВСУ в Курской области пострадал 201 человек, в том числе - 10 детей, сообщили власти региона
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Об этом сообщило правительство региона.
«Число пострадавших, обратившихся в медучреждения после начала атаки ВСУ на Курскую область, выросло до 201», — сообщили власти Курской области в официальном telegram-канале. В числе 201 пострадавшего есть 10 детей, добавили власти.
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