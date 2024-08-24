Выросло число пострадавших от атаки ВСУ в Курской области

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От атак ВСУ в Курской области пострадал 201 человек, в том числе - 10 детей, сообщили власти региона
От атак ВСУ в Курской области пострадал 201 человек, в том числе - 10 детей, сообщили власти региона Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Об этом сообщило правительство региона.

«Число пострадавших, обратившихся в медучреждения после начала атаки ВСУ на Курскую область, выросло до 201», — сообщили власти Курской области в официальном telegram-канале. В числе 201 пострадавшего есть 10 детей, добавили власти.

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Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Об этом сообщило правительство региона. «Число пострадавших, обратившихся в медучреждения после начала атаки ВСУ на Курскую область, выросло до 201», — сообщили власти Курской области в официальном telegram-канале. В числе 201 пострадавшего есть 10 детей, добавили власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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