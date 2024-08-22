Слухи ХМАО: убийца прокурора мечтает о телешоу

О коррупционном скандале, интригах в правительстве и отказе от полиграфа. Выпуск 1087

23 августа 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездка врио главы ХМАО Руслана Кухарука в вотчину КПРФ прошла спокойно, зато повестку взорвал коррупционный скандал в Белом доме. Силовики задают неудобные вопросы чиновникам и бодро рапортуют о своих успехах главе СКР Александру Бастрыкину. Тем временем в администрации Сургута вице-мэр не видит себя в команде нового градоначальника. А от главы Сургутского района Андрея Трубецкого ушла чиновница, тестировавшая всех сотрудников на полиграфе. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». Коммунисты решили не устраивать скандал во время визита врио губернатора в их вотчину… Рабочая поездка врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Советский район обошлась без эксцессов от коммунистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поездка Руслана Кухарука в «красный пояс» ХМАО оказалась одной из самых спокойных, и это несмотря на сильное влияние КПРФ в Советском районе. «Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев на утреннем заседании, конечно, не удержался от шпилек в адрес главы района Евгения Буренкова. Он ему высказал и за аварии на теплосетях в мороз, и за задержку работ по восстановлению теплотрассы в преддверии зимы (хотя мэрия получила субсидию от округа на ремонт). Но вот жители были абсолютно неактивными. Даже отец депутата окружной думы от КПРФ Василия Жукова, бывший мэр Советского, не устроил местным властям разнос. Такое ощущение, что все уже просто смирились с депрессивностью города — ну, или переехали в соседний благополучный Югорск», — сокрушаются информаторы. …, а впервые побывавшие в Советском инсайдеры оказались шокированы разрухой В политбомонде округа после тура в Советский район появилось очень много вопросов к главе Евгению Буренкову. «Он бодро отчитался о том, какой шикарный в центре парк „Картопья“, как много инвесторов в промышленность району удалось привлечь, какие средства приносит лесопромышленный холдинг. Однако город просто в кошмарном состоянии — центр „Сибирь“, в котором шло совещание, покрыт трещинами, со стен домов на главной площади обвалилась облицовка, а вместо асфальта там лежат вразнобой плиты. Практически весь жилой фонд в таком состоянии, что без слез не взглянешь. И где прок от инвесторов? В городе нет даже минимального благоустройства, и незаметно, что он как-то развивается. Всегда можно делать скидку на то, что в соседнем Югорске есть „Газпром“, но у Советского до последних лет был „Лукойл“, а также крупнейшая лесозаготовка в регионе. Но где профит от их присутствия в городе, непонятно», — делятся мнением инсайдеры. Кандидатура потенциального сенатора вызвала недоумение политэлит В окружной столице поговаривают, что выдвижение действующего сенатора Эдуарда Исакова в Совет Федерации на фоне его заявлений о том, что он уступит кресло экс-губернатору Наталье Комаровой выглядит максимально странно. «До отставки еще дело не дошло, но он снова в списке претендентов. Неужели в Югре больше не осталось никого даже для выдвижения техническим кандидатом? Уходя — уходи, как говорится», — недоумевают слухачи. Куратор стройблока ХМАО дистанцировался от токсичного подчиненного Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев держал дистанцию от автора транспортной реформы — Андрея Середнева Фото: Влад Суханов © URA.RU В Доме правительства отмечают, что вице-губернатор Азат Ислаев, в чьем ведении находится окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта, где прогремело уголовное дело о нарушениях с закупками автобусов, имел давние претензии к работе первого замглавы депдорхоза Андрея Середнева. «Сразу после того, как Середнев подписал приемку автобусов с нарушениями, Ислаев отказался продвигать его по карьерной лестнице. Именно поэтому после отставки главы дептранса Александра Лебедева вице-губернатор не назначил Середнева исполняющим обязанности главы департамента. Середнев не возглавил департамент и после ухода второго главы ведомства, Антона Черникова. Однако добиться отставки Середнева, пользующегося поддержкой в столице, вице-губернатору оказалось не под силу», — передает собеседник. У силовиков появились вопросы к бывшему директору депдорхоза ХМАО Поговаривают, что у силовиков после возбуждения уголовного дела против чиновников департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрея Середнева и Ольги Власовой могут появиться вопросы к бывшему директору депдорхоза Александру Лебедеву. Во время его руководства ведомством и была совершена закупка автобусов для проведения транспортной реформы в Нижневартовске. «Следствие считает, что техника закупалась по завышенным ценам. Силовики будут изучать документы, кто ставил подписи и согласовывал эту сделку. Лебедев весной уволился и перешел на пост замгубернатора Томской области. Однако там он проработал недолго и уже ушел в отставку из областного правительства», — шепчутся сплетники. Вице-губернатор ХМАО аппаратно усилилась после коррупционного скандала В курилках Белого дома ходят слухи, что уголовное дело на первого зама главы дептранса ХМАО усиливает влияние вице-губернатора Ольги Литовой, отвечающей за надзорные службы. «Подконтрольные ей ведомства зачастую срывали сроки сдачи объектов, находя нарушения при строительстве. А служба контроля проводила проверку фигурантов уголовного дела о закупке автобусов. Скандал в департаменте дорожного хозяйства, да еще и накануне смены правительства, выгоден ей, как никому из других замов», — шепчутся сплетники. Уголовные дела на чиновников появились после разноса главного следователя ХМАО от Бастрыкина Глава СКР Александр Бастрыкин был недоволен темпами борьбы с коррупцией в ХМАО Фото: Следственный комитет РФ В окружной столице обсуждают странные закономерности в уголовном производстве. «Материалы доследственных проверок прокуратуры и УМВД не торопились перетечь в уголовные дела. И только после того, как руководителя управления СКР публично призвал к ответу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, было принято решение возбудить дело о нарушениях на полигоне в Нижневартовске, фигурантом которого стал главный эколог города Олег Попенко. Вслед за этим подтянулось и дело в отношении чиновников дептранса. Впрочем, продолжение следует», — предрекает слухмейкер. В правительстве ХМАО чиновники сдают друг друга силовикам В кулуарах югорского Белого дома бывалые слухачи переговариваются о судьбе топ-чиновников. «Сейчас, накануне отставки окружного правительства и избрания нового губернатора, уровень стукачества и доносов просто запредельный. Все „стучат“ друг на друга, пишутся доносы и вскрываются старые обиды. Эпоха перемен в принципе никогда обходится без „посадок“, но в нынешние нелегкие времена зачистки обещают быть масштабными и кровавыми. Топы готовы на все, чтобы усидеть в своих теплых креслах — даже сдать ближний круг подчиненных», — отмечает инсайдер. Опальный экс-глава «Юграмегаспорта» перетягивает сторонников в Москву В югорской спортэлите обсуждают назначение экс-директора ЮМС Валерия Радченко в столичный вуз — РГГУ. «Он возглавил там административно-технический департамент и намерен собирать свою команду. В нее с высокой долей вероятности войдут сотрудники, которые работали с ним еще в Ханты-Мансийске. После смены руководства в ЮМС оказалось много недовольных политикой нового главы Артема Сухорущенко. Теперь у них есть шанс на переезд в столицу и хорошие должности», — посмеиваются слухачи. Вице-мэр Сургута может получить новое назначение Сплетники администрации Сургута обсуждают дальнейшие карьерные перспективы замглавы города Артема Кириленко. Среди чиновников появилось мнение, что он не видит себя в новой команде мэрии. На этом фоне поползли слухи о том, что Кириленко после 8 сентября может переехать в Ханты-Мансийск, где продолжит карьеру на окружном уровне. Но есть и те, кто считает такой вариант развития событий маловероятным. «Супруга вице-мэра перед началом учебного года получила пост проректора сургутского педуниверситета. Было бы странно соглашаться на это предложение, с учетом перспектив переезда в югорскую столицу. Но вполне возможно, что Кириленко может обратно вернуться в „Сургутнефтегаз“ на какую-нибудь топовую позицию», — судачат слухачи. Глава Сургутского района перестал тестировать подчиненных на полиграфе Андрей Трубецкой отказался от скандального метода выуживания информации от подчиненных Фото: Алексей Андронов © URA.RU Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой перестал проверять подчиненных на полиграфе. Хотя раньше чиновников тестировали на детекторе лжи на регулярной основе. «Трубецкой, таким образом, пытался найти тех сотрудников администрации, которые сливают информации. Правда, не слишком в этом преуспел, но подуспокоился. А после увольнения начальницы управления муниципальной службы Елены Порядиной, которая и проводила проверки, это и вовсе невозможно. Спрашивается, и зачем только на это оборудование тратились бюджетные деньги?» — задается вопросом сплетник. Мэрия Нижневартовска ищет способы извести въедливого депутата В курилке на Таежной, где располагается администрация города, поговаривают, что местный депутат-медиаменеджер Николай Молоков снова стал бельмом на глазу у чиновников. «Он устраивает им разнос и забрасывает запросами, на которые приходится отвечать. Местные власти попытались продавить исключение его из фракции или из партии единороссов, однако Молоков всего лишь ее сторонник, да и повода исключать его за профессиональную деятельность в СМИ нет. Кроме того, вопросы касаются деятельности администрации. Говорят, в департаментах при очередном запросе от него уже сдают нервы», — смеются курильщики. Осужденный за убийство экс-прокурора ХМАО хочет попасть на федеральное ТВ… По слухам, Юрий Чекин, осужденный за заказное убийство двух бизнесменов и экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина, хочет попасть на федеральную программу. «В качестве вариантов он рассматривает передачи по типу „Судьба человека“ с известным телеведущим Борисом Корчевниковым. Он хочет рассказать свою историю и заявить о невиновности на всю страну», — говорят слухачи. … и не может добиться апелляции Говорят, что апелляционное дело Юрия Чекина никак не может дойти до рассмотрения. «С момента приговора прошел уже месяц. А постановление ни ему, ни адвокату так и не выдали. Чекин подозревает, что апелляцию намеренно затягивают», — рассказывают слухачи. В центре Сургута работает нелегальный игорный клуб В Сургуте умудряется работать игорный клуб Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам инсайдеров, в центре крупнейшего города ХМАО уже более трех лет работает нелегальный игорный клуб. «При чем, это даже не подвальное помещение. В здании, практически в центре, есть зал с четырьмя игровыми автоматами. И никто его не «накрывает», — говорят инсайдеры. Адвокат «потерял» клиентов и нашел их в СИЗО Махачкалы и Екатеринбурга Слухачи рассказывают, что один из югорских адвокатов взялся за дело двоих подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений. «Но в какой-то момент доверители пропали. А „нашлись“ они в изоляторах Махачкалы и Екатеринбурга. „Загремели“ по другим делам, что не удивительно — оба уже ранее судимы», — рассказывают слухачи. В Нефтеюганске после гибели ребенка в ДТП стали вырезать кустарники вдоль дорог По слухам, власти Нефтеюганска после гибели восьмилетнего ребенка (он попал под колеса автомобиля, пересекая «зебру» на самокате) стали вырезать кустарники вдоль дорог и возле пешеходных переходов. «Вроде бы это делается для того, чтобы водители видели людей, переходящих дорогу. Хотя почему этого нельзя было сделать раньше? Может быть, тогда и удалось бы избежать трагедии», — задаются вопросом сплетники. Иностранные нефтесервисные компании остались работать в ХМАО Говорят, что иностранные нефтесервисные компании, которые работали в ХМАО, не ушли с рынка. «Чтобы сохранить огромные доходы, которые получали в Югре, нефтесервисники прикрылись русскими названиями, а руководители у них и раньше были местные. Причем, некоторые даже усилили свои позиции после ухода части конкурентов», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Компании сохранили свою структуру, активы и активно набирают персонал для работы на месторождениях. Строители ЖД вокзала Сургута затягивают сроки возведения здания Заливка фундамента на ЖД вокзале Сургута может быть перенесена на 2025 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ходят слухи, что строители железнодорожного вокзала в Сургуте не успеют завершить первый этап строительства в запланированный срок. «В этом году собирались залить фундамент, но специалисты говорят, что сделать это не успеют. Пока идут подготовительные работы, а когда придет время для заливки — наступить осень, температура понизится и заливать основание будет нельзя. Соответственно, сроки перенесутся еще на неопределенное время», — сообщил инсайдер URA.RU, знакомый с ситуацией. Югорские курьеры остались без денег из-за школьников… Поговаривают, что у курьеров в ХМАО, работающие на своих авто, летом резко упала зарплата. Якобы, доставщики винят во всем школьников и студентов, которые тоже решили подзаработать. «Летом на линии становится больше пеших курьеров. В основном это молодежь. Заказов при этом меньше, потому что народ разъезжается. Так что, за этот сезон доходы сильно упали, в некоторые недели даже раза в два», — возмущается один из курьеров. … и научились новому лайфхаку ради заработка Слухачи рассказывают, что югорские курьеры подметили новую хитрость, которая помогает подзаработать во время доставки на агрегаторах. «Бывает, что ресторан очень долго готовит заказ, а у курьера идет платное ожидание. В какой-то момент от него можно отказаться, но деньги при этом все равно зачисляются. Периодически, этим пользуются, но злоупотреблять нельзя, иначе могут просто забанить», — рассказывает один из доставщиков. Югорчане страшатся паленого элитного алкоголя Слухачи из алкомаркетов ХМАО делятся занятным наблюдением. Говорят, клиенты даже на полках известных ритейлеров стали выискивать поддельный элитный алкоголь. «Народ стал более пристально покупать спиртное. Чаще всего чуть ли не под лупой рассматривают дорогие напитки, которые въезжает по параллельному импорту. Недавно был случай с крупным онлайн-заказом — клиент просто отказался его забирать, потому что дизайн у бутылки ему не понравился. А оказалось, это просто была лимитированная версия напитка», — разводит руками одна из продавцов. Рестораны ХМАО кошмарят клиентов силовиками Югорские полицейские вынуждены постоянно выезжать на разборки в ресторанах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ходят слухи, что сотрудники югорских ресторанов пристрастились вызывать силовиков при малейших сложностях с клиентами. «Сейчас персонал не решается сам разбираться с пьяными гостями. Особенно, в тех местах, где нет собственной охраны. Осторожность никогда не помешает, как говорится, лучше перебдеть. Но, порой доходит до того, что бойцам в полной загрузке просто приходиться будить забулдыг, которые уснули за столом», — делится слухмейкер. Югорские перекупы попали впросак из-за дефицита премиальных авто Слухачи из автомобильной тусовки Югры рассказывают, что местные перекупы, которые занимаются элитными машинами, попали впросак. Якобы, дельцы страдают из-за их дефицита. «На внутреннем рынке в свободной продаже осталось крайне мало крутых тачек. Владельцы хороших автомобилей стали более сдержанно покупать новые и соответственно расставаться со старыми. Большинство предложений — это доставка из-за рубежа. Поэтому перекупам приходиться слазить с теплой печи, налаживая новые схемы поставок», — рассказывает один из продавцов авто. В частных клиниках ХМАО грядет повышение цен на медуслуги Ходят слухи, частные клиники в ХМАО планируют повысить цены на прием у профильных врачей. Изменения в прайсе связано с наплывом пациентов, вернувшихся из отпуска, а также с расходами на химические реактивы. «Говорят, в югорских частных клиниках наблюдается ажиотаж отпускников, которые чаще всего обращаются за медпомощью с вирусными инфекциями и проблемами с ЖКТ. Врачам приходится брать больше смен и работать без выходных. Если наплыв пациентов будет набирать обороты, то клиникам придется поднимать цены на прием. Этот прогноз возможен не только для ХМАО, а и для других регионов страны. К тому же, для лабораторных исследований закупают как отечественные, так и импортные реактивы. Последние также дорожают на фоне меняющегося курса валют», — поделился инсайдер из сферы здравоохранения округа. В ХМАО грибники боятся ходить в лес из-за медведей Жители ХМАО боятся встретить в лесу медведей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Поговаривают, разгуливающие в югорских лесах медведи держат в страхе грибников и не дают собирать урожай. Хищники оставляют следы, заметив которые югорчане с ужасом бегут из леса. «Ездили за грибами в Соснино. Там в предыдущие сезоны особенно хорошо росли белые грибы. Но уже на месте мы наткнулись на свежие следы медведя… Пришлось бежать, сломя голову», — рассказали грибники. В ХМАО родители нашли способ сэкономить на сборах детей в школу В родительских комитетах ХМАО обсуждают лайфхак, который поможет сэкономить на сборах детей в школу. Югорчане заметили, что выгоднее всего купить канцелярию и одежду можно летом на маркетплейсах. «В июле покупаем все необходимые принадлежности в онлайн-магазинах. В середине лета часто устраивают распродажи, как канцелярских товаров, так и школьной одежды. А в августе сборы уже обойдутся раза в два дороже, на тех же ярмарках цены выше среднего», — поделились советом родители. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. 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Поездка врио главы ХМАО Руслана Кухарука в вотчину КПРФ прошла спокойно, зато повестку взорвал коррупционный скандал в Белом доме. Силовики задают неудобные вопросы чиновникам и бодро рапортуют о своих успехах главе СКР Александру Бастрыкину. Тем временем в администрации Сургута вице-мэр не видит себя в команде нового градоначальника. А от главы Сургутского района Андрея Трубецкого ушла чиновница, тестировавшая всех сотрудников на полиграфе. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». Коммунисты решили не устраивать скандал во время визита врио губернатора в их вотчину… Поездка Руслана Кухарука в «красный пояс» ХМАО оказалась одной из самых спокойных, и это несмотря на сильное влияние КПРФ в Советском районе. «Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев на утреннем заседании, конечно, не удержался от шпилек в адрес главы района Евгения Буренкова. Он ему высказал и за аварии на теплосетях в мороз, и за задержку работ по восстановлению теплотрассы в преддверии зимы (хотя мэрия получила субсидию от округа на ремонт). Но вот жители были абсолютно неактивными. Даже отец депутата окружной думы от КПРФ Василия Жукова, бывший мэр Советского, не устроил местным властям разнос. Такое ощущение, что все уже просто смирились с депрессивностью города — ну, или переехали в соседний благополучный Югорск», — сокрушаются информаторы. …, а впервые побывавшие в Советском инсайдеры оказались шокированы разрухой В политбомонде округа после тура в Советский район появилось очень много вопросов к главе Евгению Буренкову. «Он бодро отчитался о том, какой шикарный в центре парк „Картопья“, как много инвесторов в промышленность району удалось привлечь, какие средства приносит лесопромышленный холдинг. Однако город просто в кошмарном состоянии — центр „Сибирь“, в котором шло совещание, покрыт трещинами, со стен домов на главной площади обвалилась облицовка, а вместо асфальта там лежат вразнобой плиты. Практически весь жилой фонд в таком состоянии, что без слез не взглянешь. И где прок от инвесторов? В городе нет даже минимального благоустройства, и незаметно, что он как-то развивается. Всегда можно делать скидку на то, что в соседнем Югорске есть „Газпром“, но у Советского до последних лет был „Лукойл“, а также крупнейшая лесозаготовка в регионе. Но где профит от их присутствия в городе, непонятно», — делятся мнением инсайдеры. Кандидатура потенциального сенатора вызвала недоумение политэлит В окружной столице поговаривают, что выдвижение действующего сенатора Эдуарда Исакова в Совет Федерации на фоне его заявлений о том, что он уступит кресло экс-губернатору Наталье Комаровой выглядит максимально странно. «До отставки еще дело не дошло, но он снова в списке претендентов. Неужели в Югре больше не осталось никого даже для выдвижения техническим кандидатом? Уходя — уходи, как говорится», — недоумевают слухачи. Куратор стройблока ХМАО дистанцировался от токсичного подчиненного В Доме правительства отмечают, что вице-губернатор Азат Ислаев, в чьем ведении находится окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта, где прогремело уголовное дело о нарушениях с закупками автобусов, имел давние претензии к работе первого замглавы депдорхоза Андрея Середнева. «Сразу после того, как Середнев подписал приемку автобусов с нарушениями, Ислаев отказался продвигать его по карьерной лестнице. Именно поэтому после отставки главы дептранса Александра Лебедева вице-губернатор не назначил Середнева исполняющим обязанности главы департамента. Середнев не возглавил департамент и после ухода второго главы ведомства, Антона Черникова. Однако добиться отставки Середнева, пользующегося поддержкой в столице, вице-губернатору оказалось не под силу», — передает собеседник. У силовиков появились вопросы к бывшему директору депдорхоза ХМАО Поговаривают, что у силовиков после возбуждения уголовного дела против чиновников департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрея Середнева и Ольги Власовой могут появиться вопросы к бывшему директору депдорхоза Александру Лебедеву. Во время его руководства ведомством и была совершена закупка автобусов для проведения транспортной реформы в Нижневартовске. «Следствие считает, что техника закупалась по завышенным ценам. Силовики будут изучать документы, кто ставил подписи и согласовывал эту сделку. Лебедев весной уволился и перешел на пост замгубернатора Томской области. Однако там он проработал недолго и уже ушел в отставку из областного правительства», — шепчутся сплетники. Вице-губернатор ХМАО аппаратно усилилась после коррупционного скандала В курилках Белого дома ходят слухи, что уголовное дело на первого зама главы дептранса ХМАО усиливает влияние вице-губернатора Ольги Литовой, отвечающей за надзорные службы. «Подконтрольные ей ведомства зачастую срывали сроки сдачи объектов, находя нарушения при строительстве. А служба контроля проводила проверку фигурантов уголовного дела о закупке автобусов. Скандал в департаменте дорожного хозяйства, да еще и накануне смены правительства, выгоден ей, как никому из других замов», — шепчутся сплетники. Уголовные дела на чиновников появились после разноса главного следователя ХМАО от Бастрыкина В окружной столице обсуждают странные закономерности в уголовном производстве. «Материалы доследственных проверок прокуратуры и УМВД не торопились перетечь в уголовные дела. И только после того, как руководителя управления СКР публично призвал к ответу глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, было принято решение возбудить дело о нарушениях на полигоне в Нижневартовске, фигурантом которого стал главный эколог города Олег Попенко. Вслед за этим подтянулось и дело в отношении чиновников дептранса. Впрочем, продолжение следует», — предрекает слухмейкер. В правительстве ХМАО чиновники сдают друг друга силовикам В кулуарах югорского Белого дома бывалые слухачи переговариваются о судьбе топ-чиновников. «Сейчас, накануне отставки окружного правительства и избрания нового губернатора, уровень стукачества и доносов просто запредельный. Все „стучат“ друг на друга, пишутся доносы и вскрываются старые обиды. Эпоха перемен в принципе никогда обходится без „посадок“, но в нынешние нелегкие времена зачистки обещают быть масштабными и кровавыми. Топы готовы на все, чтобы усидеть в своих теплых креслах — даже сдать ближний круг подчиненных», — отмечает инсайдер. Опальный экс-глава «Юграмегаспорта» перетягивает сторонников в Москву В югорской спортэлите обсуждают назначение экс-директора ЮМС Валерия Радченко в столичный вуз — РГГУ. «Он возглавил там административно-технический департамент и намерен собирать свою команду. В нее с высокой долей вероятности войдут сотрудники, которые работали с ним еще в Ханты-Мансийске. После смены руководства в ЮМС оказалось много недовольных политикой нового главы Артема Сухорущенко. Теперь у них есть шанс на переезд в столицу и хорошие должности», — посмеиваются слухачи. Вице-мэр Сургута может получить новое назначение Сплетники администрации Сургута обсуждают дальнейшие карьерные перспективы замглавы города Артема Кириленко. Среди чиновников появилось мнение, что он не видит себя в новой команде мэрии. На этом фоне поползли слухи о том, что Кириленко после 8 сентября может переехать в Ханты-Мансийск, где продолжит карьеру на окружном уровне. Но есть и те, кто считает такой вариант развития событий маловероятным. «Супруга вице-мэра перед началом учебного года получила пост проректора сургутского педуниверситета. Было бы странно соглашаться на это предложение, с учетом перспектив переезда в югорскую столицу. Но вполне возможно, что Кириленко может обратно вернуться в „Сургутнефтегаз“ на какую-нибудь топовую позицию», — судачат слухачи. Глава Сургутского района перестал тестировать подчиненных на полиграфе Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой перестал проверять подчиненных на полиграфе. Хотя раньше чиновников тестировали на детекторе лжи на регулярной основе. «Трубецкой, таким образом, пытался найти тех сотрудников администрации, которые сливают информации. Правда, не слишком в этом преуспел, но подуспокоился. А после увольнения начальницы управления муниципальной службы Елены Порядиной, которая и проводила проверки, это и вовсе невозможно. Спрашивается, и зачем только на это оборудование тратились бюджетные деньги?» — задается вопросом сплетник. Мэрия Нижневартовска ищет способы извести въедливого депутата В курилке на Таежной, где располагается администрация города, поговаривают, что местный депутат-медиаменеджер Николай Молоков снова стал бельмом на глазу у чиновников. «Он устраивает им разнос и забрасывает запросами, на которые приходится отвечать. Местные власти попытались продавить исключение его из фракции или из партии единороссов, однако Молоков всего лишь ее сторонник, да и повода исключать его за профессиональную деятельность в СМИ нет. Кроме того, вопросы касаются деятельности администрации. Говорят, в департаментах при очередном запросе от него уже сдают нервы», — смеются курильщики. Осужденный за убийство экс-прокурора ХМАО хочет попасть на федеральное ТВ… По слухам, Юрий Чекин, осужденный за заказное убийство двух бизнесменов и экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина, хочет попасть на федеральную программу. «В качестве вариантов он рассматривает передачи по типу „Судьба человека“ с известным телеведущим Борисом Корчевниковым. Он хочет рассказать свою историю и заявить о невиновности на всю страну», — говорят слухачи. … и не может добиться апелляции Говорят, что апелляционное дело Юрия Чекина никак не может дойти до рассмотрения. «С момента приговора прошел уже месяц. А постановление ни ему, ни адвокату так и не выдали. Чекин подозревает, что апелляцию намеренно затягивают», — рассказывают слухачи. В центре Сургута работает нелегальный игорный клуб По словам инсайдеров, в центре крупнейшего города ХМАО уже более трех лет работает нелегальный игорный клуб. «При чем, это даже не подвальное помещение. В здании, практически в центре, есть зал с четырьмя игровыми автоматами. И никто его не «накрывает», — говорят инсайдеры. Адвокат «потерял» клиентов и нашел их в СИЗО Махачкалы и Екатеринбурга Слухачи рассказывают, что один из югорских адвокатов взялся за дело двоих подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений. «Но в какой-то момент доверители пропали. А „нашлись“ они в изоляторах Махачкалы и Екатеринбурга. „Загремели“ по другим делам, что не удивительно — оба уже ранее судимы», — рассказывают слухачи. В Нефтеюганске после гибели ребенка в ДТП стали вырезать кустарники вдоль дорог По слухам, власти Нефтеюганска после гибели восьмилетнего ребенка (он попал под колеса автомобиля, пересекая «зебру» на самокате) стали вырезать кустарники вдоль дорог и возле пешеходных переходов. «Вроде бы это делается для того, чтобы водители видели людей, переходящих дорогу. Хотя почему этого нельзя было сделать раньше? Может быть, тогда и удалось бы избежать трагедии», — задаются вопросом сплетники. Иностранные нефтесервисные компании остались работать в ХМАО Говорят, что иностранные нефтесервисные компании, которые работали в ХМАО, не ушли с рынка. «Чтобы сохранить огромные доходы, которые получали в Югре, нефтесервисники прикрылись русскими названиями, а руководители у них и раньше были местные. Причем, некоторые даже усилили свои позиции после ухода части конкурентов», — сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Компании сохранили свою структуру, активы и активно набирают персонал для работы на месторождениях. Строители ЖД вокзала Сургута затягивают сроки возведения здания Ходят слухи, что строители железнодорожного вокзала в Сургуте не успеют завершить первый этап строительства в запланированный срок. «В этом году собирались залить фундамент, но специалисты говорят, что сделать это не успеют. Пока идут подготовительные работы, а когда придет время для заливки — наступить осень, температура понизится и заливать основание будет нельзя. Соответственно, сроки перенесутся еще на неопределенное время», — сообщил инсайдер URA.RU, знакомый с ситуацией. Югорские курьеры остались без денег из-за школьников… Поговаривают, что у курьеров в ХМАО, работающие на своих авто, летом резко упала зарплата. Якобы, доставщики винят во всем школьников и студентов, которые тоже решили подзаработать. «Летом на линии становится больше пеших курьеров. В основном это молодежь. Заказов при этом меньше, потому что народ разъезжается. Так что, за этот сезон доходы сильно упали, в некоторые недели даже раза в два», — возмущается один из курьеров. … и научились новому лайфхаку ради заработка Слухачи рассказывают, что югорские курьеры подметили новую хитрость, которая помогает подзаработать во время доставки на агрегаторах. «Бывает, что ресторан очень долго готовит заказ, а у курьера идет платное ожидание. В какой-то момент от него можно отказаться, но деньги при этом все равно зачисляются. Периодически, этим пользуются, но злоупотреблять нельзя, иначе могут просто забанить», — рассказывает один из доставщиков. Югорчане страшатся паленого элитного алкоголя Слухачи из алкомаркетов ХМАО делятся занятным наблюдением. Говорят, клиенты даже на полках известных ритейлеров стали выискивать поддельный элитный алкоголь. «Народ стал более пристально покупать спиртное. Чаще всего чуть ли не под лупой рассматривают дорогие напитки, которые въезжает по параллельному импорту. Недавно был случай с крупным онлайн-заказом — клиент просто отказался его забирать, потому что дизайн у бутылки ему не понравился. А оказалось, это просто была лимитированная версия напитка», — разводит руками одна из продавцов. Рестораны ХМАО кошмарят клиентов силовиками Ходят слухи, что сотрудники югорских ресторанов пристрастились вызывать силовиков при малейших сложностях с клиентами. «Сейчас персонал не решается сам разбираться с пьяными гостями. Особенно, в тех местах, где нет собственной охраны. Осторожность никогда не помешает, как говорится, лучше перебдеть. Но, порой доходит до того, что бойцам в полной загрузке просто приходиться будить забулдыг, которые уснули за столом», — делится слухмейкер. Югорские перекупы попали впросак из-за дефицита премиальных авто Слухачи из автомобильной тусовки Югры рассказывают, что местные перекупы, которые занимаются элитными машинами, попали впросак. Якобы, дельцы страдают из-за их дефицита. «На внутреннем рынке в свободной продаже осталось крайне мало крутых тачек. Владельцы хороших автомобилей стали более сдержанно покупать новые и соответственно расставаться со старыми. Большинство предложений — это доставка из-за рубежа. Поэтому перекупам приходиться слазить с теплой печи, налаживая новые схемы поставок», — рассказывает один из продавцов авто. В частных клиниках ХМАО грядет повышение цен на медуслуги Ходят слухи, частные клиники в ХМАО планируют повысить цены на прием у профильных врачей. Изменения в прайсе связано с наплывом пациентов, вернувшихся из отпуска, а также с расходами на химические реактивы. «Говорят, в югорских частных клиниках наблюдается ажиотаж отпускников, которые чаще всего обращаются за медпомощью с вирусными инфекциями и проблемами с ЖКТ. Врачам приходится брать больше смен и работать без выходных. Если наплыв пациентов будет набирать обороты, то клиникам придется поднимать цены на прием. Этот прогноз возможен не только для ХМАО, а и для других регионов страны. К тому же, для лабораторных исследований закупают как отечественные, так и импортные реактивы. Последние также дорожают на фоне меняющегося курса валют», — поделился инсайдер из сферы здравоохранения округа. В ХМАО грибники боятся ходить в лес из-за медведей Поговаривают, разгуливающие в югорских лесах медведи держат в страхе грибников и не дают собирать урожай. Хищники оставляют следы, заметив которые югорчане с ужасом бегут из леса. «Ездили за грибами в Соснино. Там в предыдущие сезоны особенно хорошо росли белые грибы. Но уже на месте мы наткнулись на свежие следы медведя… Пришлось бежать, сломя голову», — рассказали грибники. В ХМАО родители нашли способ сэкономить на сборах детей в школу В родительских комитетах ХМАО обсуждают лайфхак, который поможет сэкономить на сборах детей в школу. Югорчане заметили, что выгоднее всего купить канцелярию и одежду можно летом на маркетплейсах. «В июле покупаем все необходимые принадлежности в онлайн-магазинах. В середине лета часто устраивают распродажи, как канцелярских товаров, так и школьной одежды. А в августе сборы уже обойдутся раза в два дороже, на тех же ярмарках цены выше среднего», — поделились советом родители. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.