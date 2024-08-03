МК: Пугачева решила вернуться в Россию с детьми

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачева собралась приехать с детьми из Прибалтики в Россию, сообщают журналисты Фото:

Певица Алла Пугачева пообещала близким вернуться в Россию вместе с детьми Лизой и Гарри. Сейчас она находится в Прибалтике, откуда до российской территории недалеко, сообщают журналисты.

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Максиму Галкину* отказали в снятии статуса иноагента: как живет и где работает сбежавший юморист

«Примадонна находится в Прибалтике, ей ничего не мешает добраться до России: это близко и удобно. Вполне возможно, Пугачева не просто приедет сама, но и возьмет с собой детей: Лизу и Гарри», — пишет MK.RU. Отмечается, что муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), сейчас ждет решения Верховного суда, он пытается обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил подобную жалобу, пишет RT. На тот момент представитель артиста Екатерины Зубань заявила, что вердикт Минюста является необоснованным. По ее словам, Галкин никогда не получал денег с украинской стороны, а критика в адрес госорганов «не является политической деятельностью».

*Максим Галкин признан в России иноагентом

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Певица Алла Пугачева пообещала близким вернуться в Россию вместе с детьми Лизой и Гарри. Сейчас она находится в Прибалтике, откуда до российской территории недалеко, сообщают журналисты. «Примадонна находится в Прибалтике, ей ничего не мешает добраться до России: это близко и удобно. Вполне возможно, Пугачева не просто приедет сама, но и возьмет с собой детей: Лизу и Гарри», — пишет MK.RU. Отмечается, что муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), сейчас ждет решения Верховного суда, он пытается обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов. Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил подобную жалобу, пишет RT. На тот момент представитель артиста Екатерины Зубань заявила, что вердикт Минюста является необоснованным. По ее словам, Галкин никогда не получал денег с украинской стороны, а критика в адрес госорганов «не является политической деятельностью». *Максим Галкин признан в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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