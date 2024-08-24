Shot: избитые турецкими полицейскими россиянки останутся в Турции до конца года

Российские туристки, ставшие участницами конфликта с полицией в аэропорту Антальи, проведут в Турции еще минимум 3,5 месяца до суда, который запланирован на декабрь. Они сидят без денег в заброшенном здании.
«Российские туристки, подравшиеся с полицией в аэропорту Антальи, остаются в Турции еще на 3,5 месяца — суд по их делу назначен на декабрь. К этому моменту они будут находиться в стране полгода», — пишет Life.ru.
К делу также привлекли показания свидетелей и видеозаписи с камер наблюдения. На данный момент женщинам запрещено покидать Турцию, и они вынуждены скрываться в заброшенных зданиях без средств к существованию.
Инцидент произошел 6 июня, когда 48-летняя Светлана была не допущена через границу, а у 38-летней Юлии изъяли телефон. Женщины утверждают, что их задержали, жестоко избили и вырвали им ногти. По версии турецкой прокуратуры, туристки сами спровоцировали столкновение, и им может грозить до трех лет тюремного заключения за сопротивление полиции.
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