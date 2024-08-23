Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы банков РФ

24 августа 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Минфин США пообещал преследовать страны за открытие филиалов российских банков Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо. «Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — сказал Адейемо в интервью газете Financial Times . Он отметил, что большинство крупных банков предпочитают сотрудничество с западными странами, чтобы не терять доступ к ключевым валютам. По мнению Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией, так как не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене. Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компаний. Среди них — угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», структуры «Норникеля», компании из Китая, ОАЭ, Турции и Швейцарии, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо. «Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — сказал Адейемо в интервью газете Financial Times. Он отметил, что большинство крупных банков предпочитают сотрудничество с западными странами, чтобы не терять доступ к ключевым валютам. По мнению Адейемо, доминирование Запада в мировых финансах заставляет банки подчиняться давлению и следовать политике санкций. Он отметил, что они охотнее сотрудничают с США и ЕС, чем с Россией, так как не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене. Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компаний. Среди них — угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», структуры «Норникеля», компании из Китая, ОАЭ, Турции и Швейцарии, передает «Царьград».