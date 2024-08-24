Польский президент Анджей Дуда, говоря о гипотетических атаках ВСУ заявил, что попросит украинского лидера Владимира Зеленского о безопасном выходе ВС РФ из зоны СВО. В ответ на это Зеленский высказался о том, что в этот момент его телефон может быть занят.
«Если украинские войска будут атаковать ВС РФ, которые будут выходить из Украины, я первый позвоню Зеленскому и скажу: „Не бомбите их, они уходят, пусть идут домой“», — сказал Дуда в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина».
В ответ на это Зеленский заявил, что его телефон может быть занят. «А у меня телефон будет занят. Ты президент, и я президент. Так может получиться, что ты мне звонишь, а номер занят», — ответил он.
Ранее Зеленский записал видео с угрозами в адрес России с места начала нападения на Курскую область. На кадрах он находился в Сумской области, в районе реки Псел, где началась атака ВСУ. В своем обращении он заявил, что россияне получат горя.
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