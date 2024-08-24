Зеленский предложил провести новый «саммит мира»

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Зеленский заявил, что следующий "саммит мира" должен пройти в Индии
Зеленский заявил, что следующий "саммит мира" должен пройти в Индии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес предложение по проведению следующего «саммита мира» по Украине. Он предлагает провести его в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times.

«Он [Зеленский] даже сказал Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии», — передает издание. При этом, принятие решений итогового коммюнике первой конференции, состоявшейся в июне в Швейцарии, является ключевым условием для проведения мероприятия в Индии.

Первая конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Россия не была приглашена на форум, а также отсутствовали делегации большинства членов ООН. Владимир Зеленский в июле заявил, что в следующей конференции российские представители должны принять участие.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес предложение по проведению следующего «саммита мира» по Украине. Он предлагает провести его в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times. «Он [Зеленский] даже сказал Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии», — передает издание. При этом, принятие решений итогового коммюнике первой конференции, состоявшейся в июне в Швейцарии, является ключевым условием для проведения мероприятия в Индии. Первая конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Россия не была приглашена на форум, а также отсутствовали делегации большинства членов ООН. Владимир Зеленский в июле заявил, что в следующей конференции российские представители должны принять участие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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