Спасатели ищут пропавшего рыбака в арктической зоне ХМАО

Спасательный отряд ищет пропавшего рыбака, который уехал на реку Парнук в Березовского района (относится к арктической зоне ХМАО). Родственники попросили о помощи, поскольку мужчина не вернулся с рыбалки в обещанное время.
«Спасатели выезжали в село Саранпауль на реку Парнук (приток реки Манья) по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1946 года рождения, который уехал на реку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Спасатели обследовали маршрут, по которому мог передвигаться рыбак. Поиски пропавшего продолжаются.
Ранее URA.RU писало, что спасатели несколько дней ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.
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