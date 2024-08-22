22 августа 2024

Спасатели ищут пропавшего рыбака в арктической зоне ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак пропал на реке в Березовском районе ХМАО
Рыбак пропал на реке в Березовском районе ХМАО Фото:

Спасательный отряд ищет пропавшего рыбака, который уехал на реку Парнук в Березовского района (относится к арктической зоне ХМАО). Родственники попросили о помощи, поскольку мужчина не вернулся с рыбалки в обещанное время. 

«Спасатели выезжали в село Саранпауль на реку Парнук (приток реки Манья) по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1946 года рождения, который уехал на реку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Спасатели обследовали маршрут, по которому мог передвигаться рыбак. Поиски пропавшего продолжаются.

Ранее URA.RU писало, что спасатели несколько дней ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.

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Спасательный отряд ищет пропавшего рыбака, который уехал на реку Парнук в Березовского района (относится к арктической зоне ХМАО). Родственники попросили о помощи, поскольку мужчина не вернулся с рыбалки в обещанное время.  «Спасатели выезжали в село Саранпауль на реку Парнук (приток реки Манья) по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1946 года рождения, который уехал на реку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Спасатели обследовали маршрут, по которому мог передвигаться рыбак. Поиски пропавшего продолжаются. Ранее URA.RU писало, что спасатели несколько дней ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе ХМАО. У водоема нашли его автомобиль и лодку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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