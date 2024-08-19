В «Яндекс.Такси» прокомментировали сообщения о возможном оттоке водителей

«Яндекс» не ожидает оттока таксистов из-за введения полиса ОСГОП

20 августа 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

У водителей будет 60 дней, чтобы купить полис, говорят в «Яндекс такси» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В «Яндекс такси» не ожидают оттока водителей после 1 сентября, когда вступят в силу новые требования по покупке полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Об этом заявили в пресс-службе компании. «Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября», — отметили в пресс-службе, пишет ТАСС. У водителей будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы. Таксисты недавно получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действующие только в дни выхода на линию, добавили в «Яндексе». Покупка доступна онлайн через специальное предложение. «Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование», — говорится в сообщении компании. Большая часть таксистов в России ранее не выполнила новые требования для работы, которые вступят в силу с 1 сентября. Для покупки ОСГОП таксисты должны получить разрешение на работу, а оно есть только у 25% водителей. Чтобы получить разрешение, необходимо перекрасить автомобиль в установленные в конкретном регионе цвета и иметь путевой лист ежедневных медицинском и техническом осмотрах, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Яндекс такси» не ожидают оттока водителей после 1 сентября, когда вступят в силу новые требования по покупке полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Об этом заявили в пресс-службе компании. «Насколько нам известно, страховые пока не начали продавать полисы ОСГОП для такси. По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября», — отметили в пресс-службе, пишет ТАСС. У водителей будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы. Таксисты недавно получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действующие только в дни выхода на линию, добавили в «Яндексе». Покупка доступна онлайн через специальное предложение. «Мы готовы разрабатывать аналогичное решение для ОСГОП, если позволит регулирование», — говорится в сообщении компании. Большая часть таксистов в России ранее не выполнила новые требования для работы, которые вступят в силу с 1 сентября. Для покупки ОСГОП таксисты должны получить разрешение на работу, а оно есть только у 25% водителей. Чтобы получить разрешение, необходимо перекрасить автомобиль в установленные в конкретном регионе цвета и иметь путевой лист ежедневных медицинском и техническом осмотрах, пишет «Национальная служба новостей».