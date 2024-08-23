23 августа 2024

В ХМАО водитель БМВ наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин наехал на троих людей и скрылся
Вартовчанин наехал на троих людей и скрылся Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель БМВ совершил наезд на троих пешеходов, врезался в припаркованный автомобиль Ниссан Qashqai и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Совершил наезд на пешеходов: мужчину 1981 года рождения, женщину 1995 года рождения, мужчину 1981 года рождения, которые находились на проезжей части попутного направления, с последующим наездом транспортного средства БМВ X5, на стоящее на проезжей части транспортное средство Ниссан Qashqai… В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что водителя уже разыскали и посадили в комнату административно задержанных (КАЗ). Его автомобиль помещен на специальную охраняемую автостоянку. Все пострадавшие получили ушибы и будут лечиться амбулаторно.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель БМВ совершил наезд на троих пешеходов, врезался в припаркованный автомобиль Ниссан Qashqai и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «Совершил наезд на пешеходов: мужчину 1981 года рождения, женщину 1995 года рождения, мужчину 1981 года рождения, которые находились на проезжей части попутного направления, с последующим наездом транспортного средства БМВ X5, на стоящее на проезжей части транспортное средство Ниссан Qashqai… В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что водителя уже разыскали и посадили в комнату административно задержанных (КАЗ). Его автомобиль помещен на специальную охраняемую автостоянку. Все пострадавшие получили ушибы и будут лечиться амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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