В ХМАО водитель БМВ наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП

В Нижневартовске (ХМАО) водитель БМВ совершил наезд на троих пешеходов, врезался в припаркованный автомобиль Ниссан Qashqai и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Совершил наезд на пешеходов: мужчину 1981 года рождения, женщину 1995 года рождения, мужчину 1981 года рождения, которые находились на проезжей части попутного направления, с последующим наездом транспортного средства БМВ X5, на стоящее на проезжей части транспортное средство Ниссан Qashqai… В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что водителя уже разыскали и посадили в комнату административно задержанных (КАЗ). Его автомобиль помещен на специальную охраняемую автостоянку. Все пострадавшие получили ушибы и будут лечиться амбулаторно.
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