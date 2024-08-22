Фигурантов уголовного дела в правительстве ХМАО отстранят от работы

Задержанных силовиками первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрея Середнева и его подчиненную Ольгу Власову отстранят от работы. Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поручил подчиненным оказать полное содействие следствию, пишет неофициальный неофициальный рупор политблока Югры — telegram-канал «5-й этаж».
«Руководитель округа заслушал по данному событию доклады своих заместителей. Азат Ислаев сформулировал свою оценку произошедшего, Ольга Литова отчиталась о результатах внутренней проверки (она началась еще в феврале этого года), Алексей Шипилов — доложил о дальнейших антикоррупционных мерах и взаимодействии с силовыми структурами в рамках расследования уголовного дела. Анатолий Уткин представил алгоритм по отстранению чиновников от занимаемых должностей. Руслан Кухарук дал поручение оказать следствию все необходимое содействие. Решение в отношении Середнева и Власовой будет принято по факту вердикта суда, который определит их статус в уголовном деле и меру пресечения», — указано в публикации.
Глава аппарата губернатора Уткин сообщил URA.RU, что находится в отпуске. Однако подтвердил, что в таких случаях существует отработанный алгоритм — подозреваемых отстраняют от должности, а после вступления в силу решения суда увольняют по утрате доверия.
Ранее URA.RU сообщало, что Середнева и Власову, подозреваемых в нарушениях при закупке автобусного парка на 800 миллионов рублей, задержали в Ханты-Мансийске. Силовики, утром 22 августа прибывшие на оперативные мероприятия в ЖК, где проживает Середнев, обнаружили в его квартире Власову.
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