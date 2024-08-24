24 августа 2024

Захарова одним словом защитила россиян от оскорблений премьера Литвы

Захарова назвала нацистами власть Литвы, оскорбившую россиян под смех Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова одним словом ответила на оскорбление премьера Литвы
Захарова одним словом ответила на оскорбление премьера Литвы Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала власти Литвы «нацистами» после того, как премьер-министр страны позволил себе обозвать россиян «русней». Об этом дипломат заявила «Известиям».

«Нацисты», — заявила Захарова в ответ на просьбу прокомментировать слова литовского премьера Ингриды Шимоните. Последняя оскорбила граждан РФ в ходе участия в праздновании Дня независимости Украины. Слова представителя МИД передают «Известия».

Ранее Шимоните под смех украинского лидера Владимира Зеленского оскорбила россиян. Премьер Литвы заявила: «Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни». Ее слова были произнесены перед публикой на Софийской площади в Киеве.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала власти Литвы «нацистами» после того, как премьер-министр страны позволил себе обозвать россиян «русней». Об этом дипломат заявила «Известиям». «Нацисты», — заявила Захарова в ответ на просьбу прокомментировать слова литовского премьера Ингриды Шимоните. Последняя оскорбила граждан РФ в ходе участия в праздновании Дня независимости Украины. Слова представителя МИД передают «Известия». Ранее Шимоните под смех украинского лидера Владимира Зеленского оскорбила россиян. Премьер Литвы заявила: «Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни». Ее слова были произнесены перед публикой на Софийской площади в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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