Захарова одним словом защитила россиян от оскорблений премьера Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала власти Литвы «нацистами» после того, как премьер-министр страны позволил себе обозвать россиян «русней». Об этом дипломат заявила «Известиям».
«Нацисты», — заявила Захарова в ответ на просьбу прокомментировать слова литовского премьера Ингриды Шимоните. Последняя оскорбила граждан РФ в ходе участия в праздновании Дня независимости Украины. Слова представителя МИД передают «Известия».
Ранее Шимоните под смех украинского лидера Владимира Зеленского оскорбила россиян. Премьер Литвы заявила: «Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни». Ее слова были произнесены перед публикой на Софийской площади в Киеве.
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