22 августа 2024

Житель ХМАО разгуливал по улицам с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В полиции сообщили, что мужчина ножом никому не угрожал
В полиции сообщили, что мужчина ножом никому не угрожал Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина вечером 22 августа разгуливал по улицам с ножом. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU сообщили, что нарушитель задержан и доставлен в психбольницу.

«Мужчину увезли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU). Он шел по улице с ножом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили агентству в ведомстве.

В местных соцсетях распространялась информация, что нарушитель также размахивал ножом и угрожал прохожим. Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили. «По нашей информации, на людей он не нападал», — отметили в УМВД. В ближайшее время югорчанину будет назначен штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина вечером 22 августа разгуливал по улицам с ножом. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU сообщили, что нарушитель задержан и доставлен в психбольницу. «Мужчину увезли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU). Он шел по улице с ножом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили агентству в ведомстве. В местных соцсетях распространялась информация, что нарушитель также размахивал ножом и угрожал прохожим. Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили. «По нашей информации, на людей он не нападал», — отметили в УМВД. В ближайшее время югорчанину будет назначен штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...