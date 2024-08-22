Житель ХМАО разгуливал по улицам с ножом

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина вечером 22 августа разгуливал по улицам с ножом. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU сообщили, что нарушитель задержан и доставлен в психбольницу.
«Мужчину увезли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU). Он шел по улице с ножом в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили агентству в ведомстве.
В местных соцсетях распространялась информация, что нарушитель также размахивал ножом и угрожал прохожим. Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили. «По нашей информации, на людей он не нападал», — отметили в УМВД. В ближайшее время югорчанину будет назначен штраф.
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