Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем выступлении на Софийской площади в Киеве оскорбила жителей России, назвав их «русней». Ее слова были встречены смехом со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни», — заявила Шимоните на выступлении, стоя на одной сцене с Зеленским. Оскорбление россиян премьер-министр допустила во время поздравления президента Украины с Днем независимости страны, передает RT в telegram-канале.
Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина в публичном выступлении. Он назвал своего коллегу «сумасшедшим сукиным сыном». Путин позднее заявил, что ожидал такой реакции от Байдена.
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