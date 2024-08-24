Премьер Литвы под смех Зеленского обозвала жителей России «русней». Видео

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Оскорбление россиян премьер Литвы озвучила под смех Зеленского
Оскорбление россиян премьер Литвы озвучила под смех Зеленского Фото:

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем выступлении на Софийской площади в Киеве оскорбила жителей России, назвав их «русней». Ее слова были встречены смехом со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни», — заявила Шимоните на выступлении, стоя на одной сцене с Зеленским. Оскорбление россиян премьер-министр допустила во время поздравления президента Украины с Днем независимости страны, передает RT в telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина в публичном выступлении. Он назвал своего коллегу «сумасшедшим сукиным сыном». Путин позднее заявил, что ожидал такой реакции от Байдена. 

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем выступлении на Софийской площади в Киеве оскорбила жителей России, назвав их «русней». Ее слова были встречены смехом со стороны президента Украины Владимира Зеленского. «Мы будем праздновать победу вместе со светом, газом и без русни», — заявила Шимоните на выступлении, стоя на одной сцене с Зеленским. Оскорбление россиян премьер-министр допустила во время поздравления президента Украины с Днем независимости страны, передает RT в telegram-канале. Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина в публичном выступлении. Он назвал своего коллегу «сумасшедшим сукиным сыном». Путин позднее заявил, что ожидал такой реакции от Байдена. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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