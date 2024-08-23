На тюменской «трассе смерти» погибла водитель из ХМАО

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла жительница Сургута
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Женщина погибла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Женщина погибла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина. Ее автомобиль съехал в кювет после чего загорелся. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Автомобиль „Лада Гранта“ съехал в кювет, опрокинулся и загорелся на 483-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. 56-летняя водитель погибла», — сообщили в ведомстве.

Погибшая находилась в машине не одна. По данным инспекторов, с ней в машине находилась ее родственница. Она доставлена в больницу. Женщины проживали в Сургуте.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина. Ее автомобиль съехал в кювет после чего загорелся. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Автомобиль „Лада Гранта“ съехал в кювет, опрокинулся и загорелся на 483-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. 56-летняя водитель погибла», — сообщили в ведомстве. Погибшая находилась в машине не одна. По данным инспекторов, с ней в машине находилась ее родственница. Она доставлена в больницу. Женщины проживали в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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