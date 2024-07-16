Песков: украинцев оболванивают, внушая им ненависть ко всему русскому. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин, дмитрий песков
Песков заявил, что на данный момент доля украинцев, выступающих за переговоры с РФ, составляет 44% Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины одурачивают местных жителей, разжигая ненависть ко всему русскому. Однако даже в таком случае будет расти доля жителей, которые выступают за переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Большинство украинцев по прежнему выступает против другого смысла, и, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которая работает на расстоянии. Работает она весьма искусно и массировано. То есть народу промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — заявил Песков в беседе с telegram-каналом Shot. Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, число жителей страны, выступающих за мирные переговоры с РФ, будет расти. Отмечается, что на данный момент эта доля составляет 44%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины одурачивают местных жителей, разжигая ненависть ко всему русскому. Однако даже в таком случае будет расти доля жителей, которые выступают за переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Большинство украинцев по прежнему выступает против другого смысла, и, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которая работает на расстоянии. Работает она весьма искусно и массировано. То есть народу промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — заявил Песков в беседе с telegram-каналом Shot. Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, число жителей страны, выступающих за мирные переговоры с РФ, будет расти. Отмечается, что на данный момент эта доля составляет 44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...