Власти Украины одурачивают местных жителей, разжигая ненависть ко всему русскому. Однако даже в таком случае будет расти доля жителей, которые выступают за переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Большинство украинцев по прежнему выступает против другого смысла, и, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которая работает на расстоянии. Работает она весьма искусно и массировано. То есть народу промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — заявил Песков в беседе с telegram-каналом Shot. Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, число жителей страны, выступающих за мирные переговоры с РФ, будет расти. Отмечается, что на данный момент эта доля составляет 44%.
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