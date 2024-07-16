Песков: украинцев оболванивают, внушая им ненависть ко всему русскому. Видео

16 июля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что на данный момент доля украинцев, выступающих за переговоры с РФ, составляет 44% Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины одурачивают местных жителей, разжигая ненависть ко всему русскому. Однако даже в таком случае будет расти доля жителей, которые выступают за переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Большинство украинцев по прежнему выступает против другого смысла, и, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которая работает на расстоянии. Работает она весьма искусно и массировано. То есть народу промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — заявил Песков в беседе с telegram-каналом Shot. Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, число жителей страны, выступающих за мирные переговоры с РФ, будет расти. Отмечается, что на данный момент эта доля составляет 44%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины одурачивают местных жителей, разжигая ненависть ко всему русскому. Однако даже в таком случае будет расти доля жителей, которые выступают за переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Большинство украинцев по прежнему выступает против другого смысла, и, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которая работает на расстоянии. Работает она весьма искусно и массировано. То есть народу промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — заявил Песков в беседе с telegram-каналом Shot. Он добавил, что, несмотря на такую ситуацию, число жителей страны, выступающих за мирные переговоры с РФ, будет расти. Отмечается, что на данный момент эта доля составляет 44%.